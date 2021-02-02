Готовлю капусту по-немецки! Получается очень сочно и вкусно: на столе не задерживается, семья съедает сразу

Из капусты, как и из картофеля, можно сделать очень много вкусных и разных блюд. Вот я и ищу такие интересные варианты готовки овощей и потом проверяю на своей семье. Еще ни разу осечек не было и этот немецкий рецепт, тоже очень понравился.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, половина кочана;
- свекла, 1 шт;
- лук красный или обычный, 2 шт;
- морковь по 1 шт;
- уксус винный или яблочный, 1 ст.л;
- вода, 100 мл;
- солим, перчим по вкусу;
- гвоздика, 3 шт;
- яблоко зеленое, 1 шт.
Процесс приготовления
Свеклу режем тонкой соломкой и обжариваем на растительном масле около 10 минут, потом вливаем уксус, перемешиваем.
Добавляем соломку моркови, перемешиваем и тушим.
Добавляем лук, порезанный тонкими полукольцами, и обжариваем овощи около 5 минут.
Капусту тонко шинкуем и переминаем руками.
Добавляем в овощи капусту, наливаем воду, накрываем крышкой и тушим около 30 минут.
Добавляем яблоко, тертое на крупной терке, перемешиваем.
Почти в конце готовки, минут за 10, солим, перчим, добавляем гвоздику и прочие специи по вашему вкусу.
Если жидкости будет мало, тогда добавляйте, чтобы блюдо получилось сочным, но не жидким, как суп.
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