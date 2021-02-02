Готовлю капусту по-немецки! Получается очень сочно и вкусно: на столе не задерживается, семья съедает сразу

Из капусты, как и из картофеля, можно сделать очень много вкусных и разных блюд. Вот я и ищу такие интересные варианты готовки овощей и потом проверяю на своей семье. Еще ни разу осечек не было и этот немецкий рецепт, тоже очень понравился.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, половина кочана;

свекла, 1 шт;

лук красный или обычный, 2 шт;

морковь по 1 шт;

уксус винный или яблочный, 1 ст.л;

вода, 100 мл;

солим, перчим по вкусу;

гвоздика, 3 шт;

яблоко зеленое, 1 шт.

Процесс приготовления

Свеклу режем тонкой соломкой и обжариваем на растительном масле около 10 минут, потом вливаем уксус, перемешиваем.

Добавляем соломку моркови, перемешиваем и тушим.

Добавляем лук, порезанный тонкими полукольцами, и обжариваем овощи около 5 минут.

Капусту тонко шинкуем и переминаем руками.

Добавляем в овощи капусту, наливаем воду, накрываем крышкой и тушим около 30 минут.

Добавляем яблоко, тертое на крупной терке, перемешиваем.

Почти в конце готовки, минут за 10, солим, перчим, добавляем гвоздику и прочие специи по вашему вкусу.

Если жидкости будет мало, тогда добавляйте, чтобы блюдо получилось сочным, но не жидким, как суп.