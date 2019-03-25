Картофельные лепешки с грибами: вкусное и простое блюдо

Картофельные лепешки с грибной начинкой — вкусное и сытное блюдо. Их довольно просто приготовить и они могут стать прекрасным дополнением для семейного чаепития! Приготовить их сможет даже неопытная хозяйка, а продукты требуются доступные и простые.

Необходимые продукты

Для теста

400 грамм картофеля

1 куриное яйцо

300 грамм пшеничной муки

80 грамм сливочного масла

соль

Для начинки

40 грамм сушеных грибов

2 луковицы

растительное масло

соль, перец

Начинаем приготовление

Картофель очищаем, нарезам произвольными кусочками и отвариваем до готовности. Затем откидываем его на дуршлаг, перекладываем в миску, добавляем соль и сливочное масло. Все толчем толкушкой до состояния пюре. В картофельное пюре добавляем куриное яйцо, перемешиваем и по чуть-чуть вводим просеянную пшеничную муку и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут. Грибы замачиваем в холодной воде на 2 часа, а потом отвариваем до готовности. Лук очищаем, нарезаем мелкими кусочками и обжариваем на сковороде до легкого золотистого цвета. Грибы нарезаем мелкими кусочками и добавляем к обжаренному луку, все перемешиваем. массу солим и перчим по вкусу. И обжариваем до готовности, а потом остужаем. От теста отщипываем небольшой кусочек и раскатываем в тонкую лепешку. В середину кладем начинку и аккуратно собираем края. Затем скрепляем их и перекладываем на противень, промазанный растительным маслом и присыпанный мукой. Точно также поступаем с остальным тестом. Желток немного взбиваем и смазываем им лепешки. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. И выпекаем в течение 20-25 минут. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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