Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

Пирожки на кефире: легкие и воздушные, вкусные и ароматные!

Пирожки на кефире! Если у Вас нету времени готовить дрожжевое тесто, то предлагаем Вам приготовить пирожки на кефире с очень оригинальной начинкой.

Пирожки на кефире:

Великолепная альтернатива дрожжевым пирожкам. Получаются очень вкусными и воздушными. А если их заправить вкусной и оригинальной начинкой – то они не будут иметь конкурентов! Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде и съедаются за раз.

Пирожки на кефире

Пирожки на кефире: ингредиенты

  • полтора стакана кефира
  • половина чайной ложки соли
  • одно яйцо среднего размера
  • чайная ложка сахарного песка
  • половина чайной ложки соды
  • чуть больше полкило муки
  • восемьдесят миллилитров растительного масла

Пирожки на кефире: как же готовить

Приготовление теста:

  • Кефир заранее достать из холодильника и подождать, пока он станет комнатной температуры.
  • Яйцо вбить в глубокую миску, туда же влить кефир, добавить соль, соду и сахар. Все хорошо перемешать.
  • Добавить растительное масло и вновь перемешать деревянной ложечкой.
  • Постепенно по небольшим порциям добавить муку, просеянную через мелкое сито. В процессе не забывать все время перемешивать тесто, чтобы не образовалось комочков.
  • Как только тесто станет довольно-таки густым, выложить его на рабочую поверхность и начать замешивать руками.
    Тесто должно получится эластичным и мягким, немного липнущим к рукам.

Пирожки на кефире

  • Сформировать из теста ком, положить обратно в миску и оставить приблизительно на час, чтобы оно успело созреть.

Формирование пирожков и их обжарка:

  • По истечении необходимого времени достать тесто, разделить его на несколько равных частей.
  • Каждую часть скатать валиком и порезать на равные шайбочки.
  • Из шайбочек сформировать кругляши.
  • Из одного кругляша руками сделать лепешку.
  • Посередине лепешки выложить столовую ложку заранее приготовленной начинки.
  • Края теста защипнуть пальцами.
  • Так же, поступаем со всеми кругляшами из теста.
  • Пирожки перевернуть швом вниз.

Пирожки на кефире

  • В хорошо разогретое на глубокой сковороде растительное масло по порциям запускаем пирожки.
  • Жарить пирожки нужно с обеих сторон под крышкой до получения золотистого цвета. Уровень огня должен быть средним.

Выложить готовые пирожки на большое плоское блюдо и подать к столу.

Великолепный аромат распространяется по дому и созывает всех!

Будьте уверены через пятнадцать минут на тарелке останется всего несколько пирожков.

Пирожки на кефире: готовы

Ну что ж, не упускайте и Вы свой шанс попробовать эти великолепные пирожки!

Пирожки на кефире: легкие и воздушные, вкусные и ароматные! - На Кухне

Пирожки на кефире! Если у Вас нету времени готовить дрожжевое тесто, то предлагаем Вам приготовить пирожки на кефире с очень оригинальной начинкой.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх