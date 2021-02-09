Пирожки на кефире: легкие и воздушные, вкусные и ароматные!

Пирожки на кефире! Если у Вас нету времени готовить дрожжевое тесто, то предлагаем Вам приготовить пирожки на кефире с очень оригинальной начинкой.

Пирожки на кефире:

Великолепная альтернатива дрожжевым пирожкам. Получаются очень вкусными и воздушными. А если их заправить вкусной и оригинальной начинкой – то они не будут иметь конкурентов! Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде и съедаются за раз.

Пирожки на кефире: ингредиенты

полтора стакана кефира

половина чайной ложки соли

одно яйцо среднего размера

чайная ложка сахарного песка

половина чайной ложки соды

чуть больше полкило муки

восемьдесят миллилитров растительного масла

Пирожки на кефире: как же готовить

Приготовление теста:

Кефир заранее достать из холодильника и подождать, пока он станет комнатной температуры.

Яйцо вбить в глубокую миску, туда же влить кефир, добавить соль, соду и сахар. Все хорошо перемешать.

Добавить растительное масло и вновь перемешать деревянной ложечкой.

Постепенно по небольшим порциям добавить муку, просеянную через мелкое сито. В процессе не забывать все время перемешивать тесто, чтобы не образовалось комочков.

Как только тесто станет довольно-таки густым, выложить его на рабочую поверхность и начать замешивать руками. Тесто должно получится эластичным и мягким, немного липнущим к рукам.

Сформировать из теста ком, положить обратно в миску и оставить приблизительно на час, чтобы оно успело созреть.

Формирование пирожков и их обжарка:

По истечении необходимого времени достать тесто, разделить его на несколько равных частей.

Каждую часть скатать валиком и порезать на равные шайбочки.

Из шайбочек сформировать кругляши.

Из одного кругляша руками сделать лепешку.

Посередине лепешки выложить столовую ложку заранее приготовленной начинки.

Края теста защипнуть пальцами.

Так же, поступаем со всеми кругляшами из теста.

Пирожки перевернуть швом вниз.

В хорошо разогретое на глубокой сковороде растительное масло по порциям запускаем пирожки.

Жарить пирожки нужно с обеих сторон под крышкой до получения золотистого цвета. Уровень огня должен быть средним.

Выложить готовые пирожки на большое плоское блюдо и подать к столу.

Великолепный аромат распространяется по дому и созывает всех!

Будьте уверены через пятнадцать минут на тарелке останется всего несколько пирожков.

Пирожки на кефире: готовы

Ну что ж, не упускайте и Вы свой шанс попробовать эти великолепные пирожки!