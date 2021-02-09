Пирожки на кефире: легкие и воздушные, вкусные и ароматные!

Пирожки на кефире! Если у Вас нету времени готовить дрожжевое тесто, то предлагаем Вам приготовить пирожки на кефире с очень оригинальной начинкой.
Пирожки на кефире:
Великолепная альтернатива дрожжевым пирожкам. Получаются очень вкусными и воздушными. А если их заправить вкусной и оригинальной начинкой – то они не будут иметь конкурентов! Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде и съедаются за раз.
Пирожки на кефире: ингредиенты
- полтора стакана кефира
- половина чайной ложки соли
- одно яйцо среднего размера
- чайная ложка сахарного песка
- половина чайной ложки соды
- чуть больше полкило муки
- восемьдесят миллилитров растительного масла
Пирожки на кефире: как же готовить
Приготовление теста:
- Кефир заранее достать из холодильника и подождать, пока он станет комнатной температуры.
- Яйцо вбить в глубокую миску, туда же влить кефир, добавить соль, соду и сахар. Все хорошо перемешать.
- Добавить растительное масло и вновь перемешать деревянной ложечкой.
- Постепенно по небольшим порциям добавить муку, просеянную через мелкое сито. В процессе не забывать все время перемешивать тесто, чтобы не образовалось комочков.
- Как только тесто станет довольно-таки густым, выложить его на рабочую поверхность и начать замешивать руками. Тесто должно получится эластичным и мягким, немного липнущим к рукам.
- Сформировать из теста ком, положить обратно в миску и оставить приблизительно на час, чтобы оно успело созреть.
Формирование пирожков и их обжарка:
- По истечении необходимого времени достать тесто, разделить его на несколько равных частей.
- Каждую часть скатать валиком и порезать на равные шайбочки.
- Из шайбочек сформировать кругляши.
- Из одного кругляша руками сделать лепешку.
- Посередине лепешки выложить столовую ложку заранее приготовленной начинки.
- Края теста защипнуть пальцами.
- Так же, поступаем со всеми кругляшами из теста.
- Пирожки перевернуть швом вниз.
- В хорошо разогретое на глубокой сковороде растительное масло по порциям запускаем пирожки.
- Жарить пирожки нужно с обеих сторон под крышкой до получения золотистого цвета. Уровень огня должен быть средним.
Выложить готовые пирожки на большое плоское блюдо и подать к столу.
Великолепный аромат распространяется по дому и созывает всех!
Будьте уверены через пятнадцать минут на тарелке останется всего несколько пирожков.
Пирожки на кефире: готовы
Ну что ж, не упускайте и Вы свой шанс попробовать эти великолепные пирожки!
Пирожки на кефире: легкие и воздушные, вкусные и ароматные! - На Кухне
Пирожки на кефире! Если у Вас нету времени готовить дрожжевое тесто, то предлагаем Вам приготовить пирожки на кефире с очень оригинальной начинкой.
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