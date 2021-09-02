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Был бы погреб, наготовила бы 50 банок. Помидоры с виноградом и яблоками

Красивое и аппетитное фруктово-овощное ассорти в банке – это просто чудесная закуска, которую легко и просто сделать. Хранится она долго, выглядит чудесно и на вкус, просто потрясающая.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • виноград, 1 ветка;
  • яблоки, 4 шт;
  • помидоры;
  • перец горошком, 5 шт;
  • горчица по 1 ч.л;
  • чеснок по 2 зубка в банку;
  • вода, 1 л;
  • соль, 2 ст.л;
  • сахар, 4 ст.л;
  • уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Был бы погреб, наготовила бы 50 банок. Помидоры с виноградом и яблоками

Помидоры выбираем плотные и крепенькие, чтобы они не раздавились при готовке

Виноград берите любой по вкусу, яблоки – кисло-сладкий сорт.

Режем их дольками, виноград обрываем с ветки.

В каждую банку всыпаем перец, горчицу укладываем слоями томаты и виноград, яблочные дольки.

Совет: чтобы томаты не лопнули, делаем несколько проколов у плодоножки.

Наливаем кипяток в банки, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду.

Наливаем еще раз кипяток и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в кастрюлю и разводим в ней соль и сахар, доводим до кипения, варим пару минут и вливаем уксус. Варим 1 минуту и заливаем помидоры.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храню такую вкусную красоту в подвале или в кладовке.

Был бы погреб, наготовила бы 50 банок. Помидоры с виноградом и яблоками

Когда выкладываешь ассорти на блюдо, аромат стоит просто изумительный, а когда пробуешь овощи и фрукты, виноград, то вкус необычный, пикантный.

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