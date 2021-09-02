Был бы погреб, наготовила бы 50 банок. Помидоры с виноградом и яблоками

Красивое и аппетитное фруктово-овощное ассорти в банке – это просто чудесная закуска, которую легко и просто сделать. Хранится она долго, выглядит чудесно и на вкус, просто потрясающая.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- виноград, 1 ветка;
- яблоки, 4 шт;
- помидоры;
- перец горошком, 5 шт;
- горчица по 1 ч.л;
- чеснок по 2 зубка в банку;
- вода, 1 л;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 4 ст.л;
- уксус 9 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Помидоры выбираем плотные и крепенькие, чтобы они не раздавились при готовке
Виноград берите любой по вкусу, яблоки – кисло-сладкий сорт.
Режем их дольками, виноград обрываем с ветки.
В каждую банку всыпаем перец, горчицу укладываем слоями томаты и виноград, яблочные дольки.
Совет: чтобы томаты не лопнули, делаем несколько проколов у плодоножки.
Наливаем кипяток в банки, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду.
Наливаем еще раз кипяток и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду в кастрюлю и разводим в ней соль и сахар, доводим до кипения, варим пару минут и вливаем уксус. Варим 1 минуту и заливаем помидоры.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храню такую вкусную красоту в подвале или в кладовке.
Когда выкладываешь ассорти на блюдо, аромат стоит просто изумительный, а когда пробуешь овощи и фрукты, виноград, то вкус необычный, пикантный.
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