Кулич Зайка на кефире. Нарядный и праздничный десерт

Кулич Зайка на кефире непременно понравится детям своим ярким видом и неповторимым вкусом.
Кулич Зайка на кефире: ингредиенты
- Сливочное масло — 35 г. (тридцать пять грамм)
- Мука — 120 г. плюс 2 ст. л.(сто двадцать грамм и две столовые ложки для ушек)
- Кефир — 100 мл. (сто миллилитров)
- Сахар 50 г. (пятьдесят грамм)
- Какао — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Изюм, цукаты — 25 г. (двадцать пять грамм)
- Шоколад жёлтый — 30 г. (тридцать грамм)
- Соль — щепотка
- Маршмеллоу, драже, кокосовая стружка, посыпка — для украшения
Пошаговое приготовление:
- Кефир вылить в миску для замешивания теста, выложить нарезанное на кусочки сливочное масло. Смесь нагреть на паровой бане либо в микроволновке до 36-37 градусов.
- Всыпать разрыхлитель, перемешать.
- Затем добавить соль, сахар и ванилин
- Всыпать муку и замесить тесто чуть гуще, чем на оладьи, оно должно стекать с лопатки ширикой лентой.
- Одну столовую ложку теста отложить, добавить муки и сделать ушки. В середину вставить зубочистку и испечь в духовке 10 минут, пока не подрумянятся. Остудить.
- Поверхность печенья обвалять в белке и кондитерской посыпке.
- В тесто, которое осталось добавить какао и перемешать, пока оно не станет однородным.
- В холодной воде на 5 минут замочить цукаты, высушить и добавить в тесто. Затем тщательно перемешать, чтобы цукаты равномерно распределились в тесте.
- В бумажную форму залить тесто на 2/3 и выпекать до сухой шляпки в духовке, разогретой до 190 градусов.
- Кулич остудить, достать из бумаги и уложить на лист упаковочной бумаги.
- Кулич завернуть в бумагу и завязать лентой. Изделие залить жёлтым шоколадом, в центр поставить ушки.
- Из кокосовой стружки сделать чёлку, из драже сформировать глазики, а из маршмеллоу — нос и щёчки. Подождать, пока глазурь не застынет.
Кулич Зайка на кефире — настоящее украшение стола.
Пеките на здоровье!
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