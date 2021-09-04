Паштет из кабачка готовлю на завтрак, обед и ужин. За 15 минут: многие ищут рецепт, а он у меня есть

Нежная и ароматная, пикантная намаза на бутерброды отлично подходит как для белого, так и черного хлеба. Овощные закуски подобного типа будет прекрасным дополнением на вашем столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 500 г;

орехи грецкие, 40 г;

соль, 1 ч.л;

укроп, соль и перец;

чеснок, 3 зубчика;

сыр фета, 150 г.

Процесс приготовления

Кабачки режем кусочками и обжариваем на растительном масле до готовности. Не забываем посолить и поперчить. Остужаем.

Орехи грецкие измельчаем блендером, предварительно обжарив на сухой сковороде.

Чеснок и зелень измельчаем блендером.

В чашу блендера кладем все ингредиенты и еще раз хорошо все перебиваем до полной однородности вместе с сыром.

Массу выкладываем в емкость, накрываем крышкой и ставим охлаждаться в холодильник.

Намазка получается с оригинальным, за счет орехов вкусом, нежной.