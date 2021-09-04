Паштет из кабачка готовлю на завтрак, обед и ужин. За 15 минут: многие ищут рецепт, а он у меня есть

Нежная и ароматная, пикантная намаза на бутерброды отлично подходит как для белого, так и черного хлеба. Овощные закуски подобного типа будет прекрасным дополнением на вашем столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 500 г;
- орехи грецкие, 40 г;
- соль, 1 ч.л;
- укроп, соль и перец;
- чеснок, 3 зубчика;
- сыр фета, 150 г.
Процесс приготовления
Кабачки режем кусочками и обжариваем на растительном масле до готовности. Не забываем посолить и поперчить. Остужаем.
Орехи грецкие измельчаем блендером, предварительно обжарив на сухой сковороде.
Чеснок и зелень измельчаем блендером.
В чашу блендера кладем все ингредиенты и еще раз хорошо все перебиваем до полной однородности вместе с сыром.
Массу выкладываем в емкость, накрываем крышкой и ставим охлаждаться в холодильник.
Намазка получается с оригинальным, за счет орехов вкусом, нежной.
Если в холодильнике нет сыра фета, прекрасно подходит любой иной мягкий сыр или плавленый сырок, натертый на терке.
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