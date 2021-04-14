Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем. Готовится без кукурузы и риса

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем освежит Ваше весеннее меню.
Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем: ингредиенты
- Крабовые палочки — 440 г. (четыреста сорок грамм)
- Сыр — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Ветчина — 300 г. (триста грамм)
- Укроп
- Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
- соль, майонез
- Чеснок — один- два зубчика
- Томаты — 2 шт. (две штуки)
Способ приготовления:
- Берите ветчину по своему вкусу.
- Ветчину и крабовые палочки нарежьте соломкой, смешайте.
- Нарежьте кубиками сладкий перец и томаты, добавьте в салат.
Совет: разрежьте помидоры на две части, мякоть и семена уберите ложечкой, чтобы салат не начал течь.
- Натрите на крупной тёрке сыр, нарежьте укроп и добавьте в салат.
- Натёртый на средней тёрке или пропущенный через пресс чеснок добавьте в салат.
- Все продукты перемешайте, заправьте майонезом и попробуйте на вкус.
Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем получается свежим и ароматным.
Кушайте на здоровье!
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