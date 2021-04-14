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Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем. Готовится без кукурузы и риса

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем освежит Ваше весеннее меню.

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем: ингредиенты

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем

  1. Крабовые палочки — 440 г. (четыреста сорок грамм)
  2. Сыр — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Ветчина — 300 г. (триста грамм)
  4. Укроп
  5. Сладкий перец — 2 шт. (две штуки)
  6. соль, майонез
  7. Чеснок — один- два зубчика
  8. Томаты — 2 шт. (две штуки)

Способ приготовления:

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем. Готовится без кукурузы и риса 3

  • Берите ветчину по своему вкусу.
  • Ветчину и крабовые палочки нарежьте соломкой, смешайте.
  • Нарежьте кубиками сладкий перец и томаты, добавьте в салат.

Совет: разрежьте помидоры на две части, мякоть и семена уберите ложечкой, чтобы салат не начал течь.

  • Натрите на крупной тёрке сыр, нарежьте укроп и добавьте в салат.
  • Натёртый на средней тёрке или пропущенный через пресс чеснок добавьте в салат.
  • Все продукты перемешайте, заправьте майонезом и попробуйте на вкус.

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем получается свежим и ароматным.

Салат с крабовыми палочками томатом и сладким перцем. Готовится без кукурузы и риса 4

Кушайте на здоровье!

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