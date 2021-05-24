Давно не покупаю кухонные полотенца. Всего 3 минуты и они чистые, пахнут свежестью: показываю простой способ восстановления

Каждая хозяйка страдает, когда выбрасывает кухонное полотенце. Не подлежащее стирке: жирные пятна и грязь просто не отстирываются и многие отправляются в магазин за новыми.
Нам потребуются:
- сода, 3 ст.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- белизна, 3
- стиральный порошок, 3 ст.л.
Разводим эти ингредиенты в ведре кипятка и замачиваем на ночь загрязненные полотенца.
Отжимаем и полощем в теплой воде, отправляем в стиральную машину.
Растительное масло и прочие ингредиенты вступают в реакцию с пятнами загрязнений на ткани и вследствие этого, полотенца отстирываются.
Я получила чистые полотенце за считанные минуты, без проблем с кипятком и огромным чаном мыльной воды.
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