Готовим скумбрию фаршированную по-азовски. Ароматная и сочная рыбка

Ингредиенты:
скумбрия свежемороженая – 1 шт.
1-2 луковицы
5-6 ядер грецкого ореха
2 шт. чернослива (по желанию)
1 ломтик белого хлеба
3 ст.ложки молока
2 ст.ложки растительного масла
соль, перец,
уксус по вкусу
1 ст.ложка майонеза
1 зубчик чеснока
Приготовление:
Скумбрию моем, отрезаем голову и, не разрезая брюшко вынимаем внутренности.
Затем делаем разрез по средине спинки, вынимаем хребет, распластываем, вынимаем кости и обсушиваем рыбу салфеткой.
Солим, перчим, подкисливаем уксусом и оставляем на 20 минут.
Для фарша нарезаем лук кольцами, слегка поджариваем на растительном масле, размачиваем хлеб в молоке.
Орехи измельчаем блендером, добавляем туда же поджаренный лук, размоченный хлеб (не отжимая), пропущенный через пресс чеснок и вымешиваем фарш.
Готовый фарш солим, перчим и добавляем мелко нарезанный чернослив.
Выкладываем на брюшко готовый фарш и закрываем, придав целостную форму.
Укладываем рыбу на противень, смазываем майонезом и запекаем при 230 С в течение 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Любовь Брянцева
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