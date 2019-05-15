Готовим скумбрию фаршированную по-азовски. Ароматная и сочная рыбка

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.

1-2 луковицы

5-6 ядер грецкого ореха

2 шт. чернослива (по желанию)

1 ломтик белого хлеба

3 ст.ложки молока

2 ст.ложки растительного масла

соль, перец,

уксус по вкусу

1 ст.ложка майонеза

1 зубчик чеснока

Приготовление:

Скумбрию моем, отрезаем голову и, не разрезая брюшко вынимаем внутренности.

Затем делаем разрез по средине спинки, вынимаем хребет, распластываем, вынимаем кости и обсушиваем рыбу салфеткой.

Солим, перчим, подкисливаем уксусом и оставляем на 20 минут.

Для фарша нарезаем лук кольцами, слегка поджариваем на растительном масле, размачиваем хлеб в молоке.

Орехи измельчаем блендером, добавляем туда же поджаренный лук, размоченный хлеб (не отжимая), пропущенный через пресс чеснок и вымешиваем фарш.

Готовый фарш солим, перчим и добавляем мелко нарезанный чернослив.

Выкладываем на брюшко готовый фарш и закрываем, придав целостную форму.

Укладываем рыбу на противень, смазываем майонезом и запекаем при 230 С в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Автор рецепта: Любовь Брянцева

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