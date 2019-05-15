Скатерть-Самобранка

5 376 подписчиков
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Малова
    В составе указано сл.масло.Но в описании процесса готовки нет ни слова о нем.Так куда его класть?Творожное печенье...
  • Alex Немо
    Слегка модифицированный для ленивых рецепт мяса по французски...Я больше не готов...
  • КОТ
    Готовила на месяц, хранить можно три недели.Готовила на месяц...

Готовим скумбрию фаршированную по-азовски. Ароматная и сочная рыбка

Готовим скумбрию фаршированную по-азовски. Ароматная и сочная рыбка

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.
1-2 луковицы
5-6 ядер грецкого ореха
2 шт. чернослива (по желанию)
1 ломтик белого хлеба
3 ст.ложки молока
2 ст.ложки растительного масла
соль, перец,
уксус по вкусу
1 ст.ложка майонеза
1 зубчик чеснока

Приготовление:

Скумбрию моем, отрезаем голову и, не разрезая брюшко вынимаем внутренности.

Затем делаем разрез по средине спинки, вынимаем хребет, распластываем, вынимаем кости и обсушиваем рыбу салфеткой.

Солим, перчим, подкисливаем уксусом и оставляем на 20 минут.

Для фарша нарезаем лук кольцами, слегка поджариваем на растительном масле, размачиваем хлеб в молоке.

Орехи измельчаем блендером, добавляем туда же поджаренный лук, размоченный хлеб (не отжимая), пропущенный через пресс чеснок и вымешиваем фарш.

Готовый фарш солим, перчим и добавляем мелко нарезанный чернослив.

Выкладываем на брюшко готовый фарш и закрываем, придав целостную форму.

Укладываем рыбу на противень, смазываем майонезом и запекаем при 230 С в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Автор рецепта: Любовь Брянцева

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
35
Обсудить

Картина дня

наверх