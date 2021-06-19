И торта не надо. Нереально вкусный пирог без замеса теста

Вам точно полюбится этот пирог из-за его восхитительного вкуса и легкости приготовления — достаточно перемешать все компоненты. Пирог очень мягкий, нежный именно в теплом виде, пока он еще не остыл. Поэтому поспешите попробовать кусочек!
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 180 г,
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 170 г,
- масло растительное — 90 мл,
- морковь — 200 г (1-2 шт.),
- изюм — 100 г,
- разрыхлитель — 2 чайных ложки,
- ванильный сахар — 10 г.
Технология приготовления:
Изюм промываем, заливаем кипятком и даем постоять в течение пяти минут.
В чашу блендера вбиваем яйца.
Отправляем туда же сахар.
Тщательно взбиваем смесь. Всыпаем туда ванильный сахар. Снова взбиваем до получения воздушной белой массы — вам понадобится 5-7 минут времени.
Сливаем воду, в которой находился изюм и выкладываем его на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу.
К яичной смеси вливаем растительное масло.
В муку всыпаем разрыхлитель и старательно перемешиваем.
Морковку (предварительно почищенную и вымытую) натираем на мелкой терке.
Просеиваем муку в смесь яиц.
Тщательно взбиваем состав при помощи блендера.
К смеси яиц отправляем изюм и тертую морковь. Снова перемешиваем.
Отправляем тесто в форму из силикона и аккуратно разровняем его.
Нагреваем духовку до температуры 180 градусов. Ставим в нее пирог и выпекаем в течение 40 минут.
По прошествии нужного времени вытаскиваем пирог из духовки, посыпаем его сахарной пудрой (кто-то любит обильно посыпанный пирог, кто-то – меньше).
Подаем блюдо к столу. Пальчики оближешь!
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