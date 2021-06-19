И торта не надо. Нереально вкусный пирог без замеса теста

Вам точно полюбится этот пирог из-за его восхитительного вкуса и легкости приготовления — достаточно перемешать все компоненты. Пирог очень мягкий, нежный именно в теплом виде, пока он еще не остыл. Поэтому поспешите попробовать кусочек!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 180 г,

яйца — 3 шт.,

сахар — 170 г,

масло растительное — 90 мл,

морковь — 200 г (1-2 шт.),

изюм — 100 г,

разрыхлитель — 2 чайных ложки,

ванильный сахар — 10 г.

Технология приготовления:

Изюм промываем, заливаем кипятком и даем постоять в течение пяти минут.

В чашу блендера вбиваем яйца.

Отправляем туда же сахар.

Тщательно взбиваем смесь. Всыпаем туда ванильный сахар. Снова взбиваем до получения воздушной белой массы — вам понадобится 5-7 минут времени.

Сливаем воду, в которой находился изюм и выкладываем его на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю влагу.

К яичной смеси вливаем растительное масло.

В муку всыпаем разрыхлитель и старательно перемешиваем.

Морковку (предварительно почищенную и вымытую) натираем на мелкой терке.

Просеиваем муку в смесь яиц.

Тщательно взбиваем состав при помощи блендера.

К смеси яиц отправляем изюм и тертую морковь. Снова перемешиваем.

Отправляем тесто в форму из силикона и аккуратно разровняем его.

Нагреваем духовку до температуры 180 градусов. Ставим в нее пирог и выпекаем в течение 40 минут.

По прошествии нужного времени вытаскиваем пирог из духовки, посыпаем его сахарной пудрой (кто-то любит обильно посыпанный пирог, кто-то – меньше).

Подаем блюдо к столу. Пальчики оближешь!