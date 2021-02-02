Чудо хлеб в рукаве. Спасибо тому, кто до этого додумался. Всегда идеальный с хрустящей корочкой

Такой рецепт не так давно появился на просторах сети, я просто не смогла пройти мимо и решила провести эксперимент. По итогам эксперимента, я решила, что это идеально легкий и вкусный способ хлеба, с очень нежным мякишем и ароматной, хрустящей корочкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 650 г;

вода, 400 мл;

соль, 1.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

дрожжи свежие, 25 г или сухие, 11 г;

масло растительное, 3 + 2 ст.л.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем сахар и дрожжи. Оставляем до появления пенки.

Добавляем соль и 3 ложки растительного масла.

Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем тесто.

Совет: тесто получается липким, но забивать его мукой не стоит. Просто при вымешивании, смазываем руки растительным маслом.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1.5 часа.

Обминаем тесто и оставляем ещще на 40 минут.

Обминаем тесто на столе, посыпанном мукой.

Раскатываем в прямоугольник, сворачиваем в рулет, хорошо защипываем края, переворачиваем швом вниз.

Делаем надрезы и кладем в рукав для запекания, края завязываем.

Оставляем на 15 минут.

Выпекаем при 180 градусах около 50 – 60 минут. Смотрите по своей духовке.

Вынимаем из рукава, накрываем полотенцем на 15 минут.

Резать на ломтики вы можете уже через 15 минут, но и таком теплом и холодном состоянии, он не будет крошиться.