Чудо хлеб в рукаве. Спасибо тому, кто до этого додумался. Всегда идеальный с хрустящей корочкой

Такой рецепт не так давно появился на просторах сети, я просто не смогла пройти мимо и решила провести эксперимент. По итогам эксперимента, я решила, что это идеально легкий и вкусный способ хлеба, с очень нежным мякишем и ароматной, хрустящей корочкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 650 г;
- вода, 400 мл;
- соль, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- дрожжи свежие, 25 г или сухие, 11 г;
- масло растительное, 3 + 2 ст.л.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем сахар и дрожжи. Оставляем до появления пенки.
Добавляем соль и 3 ложки растительного масла.
Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем тесто.
Совет: тесто получается липким, но забивать его мукой не стоит. Просто при вымешивании, смазываем руки растительным маслом.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1.5 часа.
Обминаем тесто и оставляем ещще на 40 минут.
Обминаем тесто на столе, посыпанном мукой.
Раскатываем в прямоугольник, сворачиваем в рулет, хорошо защипываем края, переворачиваем швом вниз.
Делаем надрезы и кладем в рукав для запекания, края завязываем.
Оставляем на 15 минут.
Выпекаем при 180 градусах около 50 – 60 минут. Смотрите по своей духовке.
Вынимаем из рукава, накрываем полотенцем на 15 минут.
Резать на ломтики вы можете уже через 15 минут, но и таком теплом и холодном состоянии, он не будет крошиться.
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