Самый вкусный Советский суп! Его любят взрослые и дети

Классический рецепт супа с фрикадельками. Мне нравится это блюдо за простоту набора продуктов и быструю готовку. Фарш берите по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 300 г;
- лук, 2 шт;
- морковь и помидор, по 1 шт;
- картофель, 3 – 4 шт;
- рис, 2 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и помидоры.
Наливаем в кастрюлю растительное масло и обжариваем лук, добавляем тертую морковь и томаты, тушим несколько минут.
Добавляем кусочки картофеля и заливаем воду.
Доводим до кипения и варим до готовности картофеля.
Фарш смешиваем с тертым луком, солью и перцем, специями по вашему вкусу.
Формируем фрикадельки.
Добавляем в суп фрикадельки, солим суп, добавляем специи и варим после закипания около 10 минут.
За пару минут до окончания варки, добавляем зелень по вкусу.
Подаем суп со сметаной, сухариками.
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