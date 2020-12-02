Самый вкусный Советский суп! Его любят взрослые и дети

Классический рецепт супа с фрикадельками. Мне нравится это блюдо за простоту набора продуктов и быструю готовку. Фарш берите по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 300 г;

лук, 2 шт;

морковь и помидор, по 1 шт;

картофель, 3 – 4 шт;

рис, 2 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мелко режем лук и помидоры.

Наливаем в кастрюлю растительное масло и обжариваем лук, добавляем тертую морковь и томаты, тушим несколько минут.

Добавляем кусочки картофеля и заливаем воду.

Доводим до кипения и варим до готовности картофеля.

Фарш смешиваем с тертым луком, солью и перцем, специями по вашему вкусу.

Формируем фрикадельки.

Добавляем в суп фрикадельки, солим суп, добавляем специи и варим после закипания около 10 минут.

За пару минут до окончания варки, добавляем зелень по вкусу.

Подаем суп со сметаной, сухариками.