Гуляш из грибов с копчёной грудкой. Родные по достоинству оценят вкус и аромат этого блюда

Гуляш из грибов с копчёной грудкой получается просто великолепным, он понравится всем вашим родным и друзьям.

Гуляш из грибов с копчёной грудкой: ингредиенты

Грибы — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм) Болгарский перец — 1 шт. (одна штука) Грудинка копчёная — 200 гр. (двести грамм) Свежий помидор — 2 шт. (две штуки) Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка) Сливки 33% — 200 мл. (двести миллилитров) Твёрдый сыр — 80 гр. (восемьдесят грамм) Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки) Свежая петрушка — 35-40 гр. (тридцать пять-сорок грамм) Соль Чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки) Лук — 3 ср. (три штуки)

Рецепт приготовления: Гуляш из грибов с копчёной грудкой

Грибы бросьте в кипящую воду и отварите сначала 20 минут, затем смените воду и варите ещё 10 минут, остудите и крупно нарежьте, мелкие грибы нарежьте более крупно.

Лук и болгарский перец нарежьте соломкой или кубиками, копчёную курицу — крупными кусками.

Помидоры очистите от кожуры и нарежьте на куски, поменьше, чем курицу.

Возьмите казан большого размера, разогрейте, отправьте туда грудинку и готовьте две минуты, помешивая.

Затем подлейте масла и добавьте лук и сладкий перец и готовьте 4 минуты под закрытой крышкой.

Затем в казан выложите грибы, паприку и остальные специи, добавьте помидоры и тушите ещё 7-8 минут.

В другой миске подогрейте сливки, не доведя до кипения, натрите сыр и, быстро перемешав, доведите до однородной тягучей массы.

Переложите готовый соус в гуляш, посолите на вкус и потомите 15 минут.

Гуляш из грибов с копчёной грудкой готов.

Приятного аппетита!