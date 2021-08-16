Гуляш из грибов с копчёной грудкой. Родные по достоинству оценят вкус и аромат этого блюда

Гуляш из грибов с копчёной грудкой получается просто великолепным, он понравится всем вашим родным и друзьям.
Гуляш из грибов с копчёной грудкой: ингредиенты
- Грибы — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
- Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
- Грудинка копчёная — 200 гр. (двести грамм)
- Свежий помидор — 2 шт. (две штуки)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сливки 33% — 200 мл. (двести миллилитров)
- Твёрдый сыр — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Свежая петрушка — 35-40 гр. (тридцать пять-сорок грамм)
- Соль
- Чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Лук — 3 ср. (три штуки)
Рецепт приготовления: Гуляш из грибов с копчёной грудкой
- Грибы бросьте в кипящую воду и отварите сначала 20 минут, затем смените воду и варите ещё 10 минут, остудите и крупно нарежьте, мелкие грибы нарежьте более крупно.
- Лук и болгарский перец нарежьте соломкой или кубиками, копчёную курицу — крупными кусками.
- Помидоры очистите от кожуры и нарежьте на куски, поменьше, чем курицу.
- Возьмите казан большого размера, разогрейте, отправьте туда грудинку и готовьте две минуты, помешивая.
- Затем подлейте масла и добавьте лук и сладкий перец и готовьте 4 минуты под закрытой крышкой.
- Затем в казан выложите грибы, паприку и остальные специи, добавьте помидоры и тушите ещё 7-8 минут.
- В другой миске подогрейте сливки, не доведя до кипения, натрите сыр и, быстро перемешав, доведите до однородной тягучей массы.
- Переложите готовый соус в гуляш, посолите на вкус и потомите 15 минут.
Гуляш из грибов с копчёной грудкой готов.
Приятного аппетита!
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