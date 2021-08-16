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Гуляш из грибов с копчёной грудкой. Родные по достоинству оценят вкус и аромат этого блюда

Гуляш из грибов с копчёной грудкой получается просто великолепным, он понравится всем вашим родным и друзьям.

Гуляш из грибов с копчёной грудкой: ингредиенты

Гуляш из грибов с копчёной грудкой

  1. Грибы — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
  2. Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
  3. Грудинка копчёная — 200 гр. (двести грамм)
  4. Свежий помидор — 2 шт. (две штуки)
  5. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Сливки 33% — 200 мл. (двести миллилитров)
  7. Твёрдый сыр — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  8. Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Свежая петрушка — 35-40 гр. (тридцать пять-сорок грамм)
  10. Соль
  11. Чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  12. Лук — 3 ср. (три штуки)

Рецепт приготовления: Гуляш из грибов с копчёной грудкой

  • Грибы бросьте в кипящую воду и отварите сначала 20 минут, затем смените воду и варите ещё 10 минут, остудите и крупно нарежьте, мелкие грибы нарежьте более крупно.
  • Лук и болгарский перец нарежьте соломкой или кубиками, копчёную курицу — крупными кусками.
  • Помидоры очистите от кожуры и нарежьте на куски, поменьше, чем курицу.
  • Возьмите казан большого размера, разогрейте, отправьте туда грудинку и готовьте две минуты, помешивая.
  • Затем подлейте масла и добавьте лук и сладкий перец и готовьте 4 минуты под закрытой крышкой.
  • Затем в казан выложите грибы, паприку и остальные специи, добавьте помидоры и тушите ещё 7-8 минут.
  • В другой миске подогрейте сливки, не доведя до кипения, натрите сыр и, быстро перемешав, доведите до однородной тягучей массы.
  • Переложите готовый соус в гуляш, посолите на вкус и потомите 15 минут.

Гуляш из грибов с копчёной грудкой готов.

Гуляш из грибов с копчёной грудкой. Родные по достоинству оценят вкус и аромат этого блюда 2

Приятного аппетита!

 

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