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Пекла вчера, пеку сегодня. Сырные блинчики: вкус и аромат просто потрясающий

Блины с сыром и зеленью стали одними из самых любимых в нашей семье: вкус и аромат просто потрясающий, выглядят аппетитно и красиво.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 3 стакана;

сахар и соль по 2 ч.л;

яйца, 4 шт;

мука, 2 стакана;

сыр, 150 г;

укроп;

масло растительное, 4 ст.л.

Процесс приготовления

В молоко всыпаем соль и сахар, добавляем яйца, перемешиваем массу.

Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в тесто.

Сыр трем на крупной терке, укроп мелко рубим и всыпаем все в тесто. Хорошо вымешиваем.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Смазываем сковороду сливочным маслом и обжариваем тонкие блины с двух сторон.

Пекла вчера, пеку сегодня. Сырные блинчики: вкус и аромат просто потрясающий

Блины сбрызгиваем сливочным маслом и складываем стопкой.

Пекла вчера, пеку сегодня. Сырные блинчики: вкус и аромат просто потрясающий

Блины сами по себе очень вкусные, но если хотите, сделайте начинку или соус по своему вкусу. С фаршем или обжаренными шампиньонами получается изумительно.

Пекла вчера, пеку сегодня. Сырные блинчики: вкус и аромат просто потрясающий

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