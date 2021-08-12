Пекла вчера, пеку сегодня. Сырные блинчики: вкус и аромат просто потрясающий

Блины с сыром и зеленью стали одними из самых любимых в нашей семье: вкус и аромат просто потрясающий, выглядят аппетитно и красиво.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
молоко, 3 стакана;
сахар и соль по 2 ч.л;
яйца, 4 шт;
мука, 2 стакана;
сыр, 150 г;
укроп;
масло растительное, 4 ст.л.
Процесс приготовления
В молоко всыпаем соль и сахар, добавляем яйца, перемешиваем массу.
Просеиваем муку, смешиваем с разрыхлителем и всыпаем в тесто.
Сыр трем на крупной терке, укроп мелко рубим и всыпаем все в тесто. Хорошо вымешиваем.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Смазываем сковороду сливочным маслом и обжариваем тонкие блины с двух сторон.
Блины сбрызгиваем сливочным маслом и складываем стопкой.
Блины сами по себе очень вкусные, но если хотите, сделайте начинку или соус по своему вкусу. С фаршем или обжаренными шампиньонами получается изумительно.
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