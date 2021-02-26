Картофельная запеканка с курицей в духовке: вкусный рецепт

Картофельная запеканка с курицей в духовке! Приветствую вас на сайте Очень Вкусные рецепты. Сегодня у нас готовится запеканка с картофелем и куриной грудкой на ужин. Семья будет довольна и сыта, мы вам это гарантируем. Ну, давайте приступим.

Картофельная запеканка с курицей в духовке: порядок приготовления

Картошку нарезаем кружочками, кладем на противень /сегодня я взяла одноразовый/.

Добавляем соль.

Лук тоже нарезаем кружочками и кладем на картошку сверху.

Куриную грудку хаотично нарезаем. Солим и перчим. Теперь кладем сверху на лук.

Ставим в сторонку и готовим соус.

Соус для запеканки

В 5 столовых ложек сметаны добавляем измельченный чеснок. В сметану добавляем соль и перец. Добавляем подсолнечное масло. А теперь кладем сушеную зелень по вкусу или что есть под рукой. Я добавила сушеный укроп и тимьян.

Теперь хорошо смешиваем соус и наливаем на запеканку. Кладем сверху несколько ломтиков плавленого сыра и закрываем крышкой.

Ставим в духовку на 220 С градусов, примерно на 30-35 минут. Вынимаем из духовки и угощаем семью.

Картофельная запеканка с курицей в духовке: ингредиенты

Картошка — 500 гр. Куриная грудка — 300 гр. Сметана -200 гр. Лук — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика Подсолнечное масло Сушеная Зелень и приправы по вкусу.

Картофельная запеканка с курицей в духовке: готова

Приятного аппетита.