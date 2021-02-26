Картофельная запеканка с курицей в духовке: вкусный рецепт

Картофельная запеканка с курицей в духовке! Приветствую вас на сайте Очень Вкусные рецепты. Сегодня у нас готовится запеканка с картофелем и куриной грудкой на ужин. Семья будет довольна и сыта, мы вам это гарантируем. Ну, давайте приступим.
Картофельная запеканка с курицей в духовке: порядок приготовления
Картошку нарезаем кружочками, кладем на противень /сегодня я взяла одноразовый/.
Добавляем соль.
Лук тоже нарезаем кружочками и кладем на картошку сверху.
Куриную грудку хаотично нарезаем. Солим и перчим. Теперь кладем сверху на лук.
Ставим в сторонку и готовим соус.
Соус для запеканки
В 5 столовых ложек сметаны добавляем измельченный чеснок. В сметану добавляем соль и перец. Добавляем подсолнечное масло. А теперь кладем сушеную зелень по вкусу или что есть под рукой. Я добавила сушеный укроп и тимьян.
Теперь хорошо смешиваем соус и наливаем на запеканку. Кладем сверху несколько ломтиков плавленого сыра и закрываем крышкой.
Ставим в духовку на 220 С градусов, примерно на 30-35 минут. Вынимаем из духовки и угощаем семью.
Картофельная запеканка с курицей в духовке: ингредиенты
- Картошка — 500 гр.
- Куриная грудка — 300 гр.
- Сметана -200 гр.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Подсолнечное масло
- Сушеная Зелень и приправы по вкусу.
Картофельная запеканка с курицей в духовке: готова
Приятного аппетита.
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