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Кабачки по-новому. Потрясающее блюдо, удивляюсь, что раньше не готовила

Кабачки по-новому — вкусная запеканка для всей семьи. Приготовьте это блюдо и порадуйте своих близких и родных.

Кабачки по-новому: ингредиенты

Кабачки по-новому

  1. Кабачки — 1 шт. (одна штука)
  2. Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Чеснок — 1 з. (один зубчик0
  4. Грибы — по вкусу
  5. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Лук — 1 шт. (одна штука)
  7. Морковь- ! шт. (одна штука)
  8. Соус соевый
  9. Соль, перец — по вкусу
  10. Зелень — по вкусу
  11. Сыр

Способ приготовления:

Кабачки по-новому. Потрясающее блюдо, удивляюсь, что раньше не готовила 3

  • Очистите кабачки от кожуры и нарежьте очень тонко ножом на кружочки или натрите на тёрке.
  • Кабачок посолите и оставьте на 15 минут.
  • Мелко нарежьте лук и смешайте с фаршем.
  • На средней тёрке натрите чеснок и морковь и смешайте с фаршем.
  • Растительным маслом смажьте форму для запекания.
  • На кружочек кабачка выложите лодку фарша и сложите его вдвое — в виде ракушки и выложите в форму фаршем вверх.
  • Пластинками нарежьте грибы и выложите сверху.
  • Смешайте сметану с водой, соевым соусом для заливки и залейте кабачки.

Совет: при желании можете приготовить также томатную заливку.

  • Накройте фольгой и выпекайте около 40 минут при температуре 180 градусов, уберите фольгу и допеките до румяности.
  • Посыпьте тёртым сыром и допекайте до расплавления сыра.
  • Посыпьте при подаче рублёной зеленью.

Кабачки по-новому — идеальное блюдо для любителей кабачков.

Кабачки по-новому. Потрясающее блюдо, удивляюсь, что раньше не готовила 4

Приятного аппетита!

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