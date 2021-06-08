Кабачки по-новому. Потрясающее блюдо, удивляюсь, что раньше не готовила

Кабачки по-новому — вкусная запеканка для всей семьи. Приготовьте это блюдо и порадуйте своих близких и родных.
Кабачки по-новому: ингредиенты
- Кабачки — 1 шт. (одна штука)
- Любой фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик0
- Грибы — по вкусу
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Морковь- ! шт. (одна штука)
- Соус соевый
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — по вкусу
- Сыр
Способ приготовления:
- Очистите кабачки от кожуры и нарежьте очень тонко ножом на кружочки или натрите на тёрке.
- Кабачок посолите и оставьте на 15 минут.
- Мелко нарежьте лук и смешайте с фаршем.
- На средней тёрке натрите чеснок и морковь и смешайте с фаршем.
- Растительным маслом смажьте форму для запекания.
- На кружочек кабачка выложите лодку фарша и сложите его вдвое — в виде ракушки и выложите в форму фаршем вверх.
- Пластинками нарежьте грибы и выложите сверху.
- Смешайте сметану с водой, соевым соусом для заливки и залейте кабачки.
Совет: при желании можете приготовить также томатную заливку.
- Накройте фольгой и выпекайте около 40 минут при температуре 180 градусов, уберите фольгу и допеките до румяности.
- Посыпьте тёртым сыром и допекайте до расплавления сыра.
- Посыпьте при подаче рублёной зеленью.
Кабачки по-новому — идеальное блюдо для любителей кабачков.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии