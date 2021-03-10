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Тортик без выпечки. Всем советую испечь этот неописуемо вкусный тортик

Тортик без выпечки получается невероятно вкусным! Сегодня, мы будем готовить банановый торт. С его приготовлением справится даже начинающая хозяюшка.

Тортик без выпечки

Тортик без выпечки: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — шоколадных пряников
  2. 600 (шестьсот) гр — сметаны 30%
  3. 100 (сто) гр — сахарной пудры
  4. 2 (две) шт — бананов
  5. 1 (один) стакан — измельченных грецких орехов
  6. шоколад по желанию
  7. кокосовая стружка по желанию

Рецепт приготовления:

  • Для приготовления торта из пряников с бананами потребуется разрезать пряники пополам
  • Бананы нарежьте кружками, сметану смешайте с сахарной пудрой, покрошите орехи, но не очень мелко
  • Посуду застелите пищевой пленкой, чтобы края свисали
  • Ломтики пряника окуните в сметану и уложите на дно посуды, пробелы заполните обломками пряника
  • Следующим слоем  выложите банан, на него опять слой пряников, далее опять слой бананов, посыпьте орехами
  • Последним  выложите слой пряников. Слоев может быть больше, в зависимости от размеров формы и количества продуктов
  • Можно использовать другие фрукты. Орехов можно добавлять больше, на каждый слой или не добавлять совсем
  • При таком оформлении пряники похожи на обычные шоколадные коржи с ароматной банановой прослойкой
  • Если пряник густо покрыт сметаной — торт получится нежный по консистенции.
    Поэтому вы смотрите на свои вкусовые предпочтения
  • Выдержите торт при комнатной температуре несколько часов , затем уберите в холодильник не менее чем на три часа, переверните на тарелку, снимите пленку
  • При подаче пряничный торт с бананами можно украсить тертым шоколадом, какао или полить черным растопленным шоколадом. Можно посыпать и кокосовой стружкой.  В любом случае получается очень вкусно! Тортик без выпечки — изумительное лакомство.

 

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