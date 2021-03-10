Тортик без выпечки. Всем советую испечь этот неописуемо вкусный тортик

Тортик без выпечки получается невероятно вкусным! Сегодня, мы будем готовить банановый торт. С его приготовлением справится даже начинающая хозяюшка.
Тортик без выпечки: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр — шоколадных пряников
- 600 (шестьсот) гр — сметаны 30%
- 100 (сто) гр — сахарной пудры
- 2 (две) шт — бананов
- 1 (один) стакан — измельченных грецких орехов
- шоколад по желанию
- кокосовая стружка по желанию
Рецепт приготовления:
- Для приготовления торта из пряников с бананами потребуется разрезать пряники пополам
- Бананы нарежьте кружками, сметану смешайте с сахарной пудрой, покрошите орехи, но не очень мелко
- Посуду застелите пищевой пленкой, чтобы края свисали
- Ломтики пряника окуните в сметану и уложите на дно посуды, пробелы заполните обломками пряника
- Следующим слоем выложите банан, на него опять слой пряников, далее опять слой бананов, посыпьте орехами
- Последним выложите слой пряников. Слоев может быть больше, в зависимости от размеров формы и количества продуктов
- Можно использовать другие фрукты. Орехов можно добавлять больше, на каждый слой или не добавлять совсем
- При таком оформлении пряники похожи на обычные шоколадные коржи с ароматной банановой прослойкой
- Если пряник густо покрыт сметаной — торт получится нежный по консистенции. Поэтому вы смотрите на свои вкусовые предпочтения
- Выдержите торт при комнатной температуре несколько часов , затем уберите в холодильник не менее чем на три часа, переверните на тарелку, снимите пленку
- При подаче пряничный торт с бананами можно украсить тертым шоколадом, какао или полить черным растопленным шоколадом. Можно посыпать и кокосовой стружкой. В любом случае получается очень вкусно! Тортик без выпечки — изумительное лакомство.
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