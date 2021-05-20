Баноффи пай от Джейми Оливера. Английский десерт из бананов и сливок

Баноффи пай от Джейми Оливера не может не понравиться. Этот десерт непременно понравится всем Вашим гостя, они непременно попросят добавки.
Баноффи пай от Джейми Оливера: ингредиенты
- Печенье – 300 г. (триста грамм)
- Бананы (или любые фрукты) – 3 шт. (три штуки)
- Варёная сгущёнка – 300 г. (триста грамм)
- Сахарная пудра – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- 35%-ые сливки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Орехи – по вкусу
Способ приготовления:
- Измельчите печенье.
- Растопите масло, смешайте с печеньем, утрамбуйте на дне формы.
- Песочную основу смажьте сгущёнкой.
- Порежьте бананы или фрукты и выложите на сгущёнку. Добавьте орехи.
- Взбейте сливки с сахарной пудрой.
- Сливки распределите на бананах любым доступным способом.
- Баноффи пай немного подержите в холодильнике, чтобы сливки приобрели более устойчивую форму и застыла песочная основа.
Баноффи пай от Джейми Оливера — самое вкусное лакомство.
Приятного аппетита!
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