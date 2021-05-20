Баноффи пай от Джейми Оливера. Английский десерт из бананов и сливок

Баноффи пай от Джейми Оливера не может не понравиться. Этот десерт непременно понравится всем Вашим гостя, они непременно попросят добавки.

Баноффи пай от Джейми Оливера: ингредиенты

Печенье – 300 г. (триста грамм) Бананы (или любые фрукты) – 3 шт. (три штуки) Варёная сгущёнка – 300 г. (триста грамм) Сахарная пудра – 2 ч. л. (две чайных ложки) Сливочное масло – 150 г. (сто пятьдесят грамм) 35%-ые сливки – 500 г. (пятьсот грамм) Орехи – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите печенье.

Растопите масло, смешайте с печеньем, утрамбуйте на дне формы.

Песочную основу смажьте сгущёнкой.

Порежьте бананы или фрукты и выложите на сгущёнку. Добавьте орехи.

Взбейте сливки с сахарной пудрой.

Сливки распределите на бананах любым доступным способом.

Баноффи пай немного подержите в холодильнике, чтобы сливки приобрели более устойчивую форму и застыла песочная основа.

Баноффи пай от Джейми Оливера — самое вкусное лакомство.

Приятного аппетита!