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Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

Греческие котлеты из кабачков! Сегодня мы Вам расскажем, как быстро, легко и просто приготовить греческие очень вкусные котлеты из кабачков.

Греческие котлеты из кабачков:

Греческая кухня всегда славилась своими кулинарными шедеврами. Котлеты из кабачков очень вкусны и просты в изготовлении. Они получаются мягкими, нежными и сочными.

Приготовьте котлетки по нашему рецепту и они сразу же станут Вашими любимцами.

Греческие котлеты из кабачков

Греческие котлеты из кабачков: ингредиенты

  • килограмм кабачков
  • два яичных белка

Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

  • три кусочка белого батона
  • чайная ложка сухого или же головка свежего чеснока
  • соль и перец – на вкус
  • пятьдесят миллилитров растительного масла – для жарки
  • растительное масло и сметана – для подачи

Греческие котлеты из кабачков: как приготовить

Нужно начать с подготовки кабачков:

  • Кабачки помыть и очистить от кожицы и семян. Порезать средними дольками.
  • Дольки кабачков пропускаем через крупную фракцию терки.
  • Перетертый кабачок посолить крупной солью, перемешать.
  • По вкусу добавить черный молотый перец и тщательно перемешать. Оставить на четверть часа, чтобы кабачок выделил сок.

Пока кабачок маринуется:

  • Разбить яйца и отделить белок от желтка. Белок влить в пиалку и отложить.
  • Черствые ломтики белого батона положить в чашу для блендера и измельчить в крошку.
  • Хлебную крошку отправить в глубокую емкость.

А теперь нужно подготовить фарш для котлет из кабачков:

  • Кабачки откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Немного отжать руками, чтобы сок полностью стек.
  • Затем руками брать кабачковую массу, по возможности отжимая ее, и отправлять ее в емкость с хлебной крошкой.
  • Добавить сухой чеснок или же через пресс выдавить несколько зубчиков очищенного свежего чеснока.
  • Все тщательно перемешать, так, чтобы хлебные крошки равномерно разошлись.
  • Под конец влить яичные белки и снова перемешать.
  • Прежде, чем начать формирование котлет, оставить фарш минут на пять.

Вкусные котлеты из кабачков – последний этап:

Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

  • На раскаленную сковороду налить растительное масло.
  • Столовой ложкой брать фарш и формировать котлетки.
  • Сформированные котлеты отправить на сковороду. Прожаривать нужно с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки.
  • Прожаренные котлеты выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

Вот так быстро, легко и просто готовятся наши вкусные котлеты из кабачков. Их можно подать к столу и как самостоятельное блюдо со сметаной и как дополнение какому-нибудь гарниру.

Греческие котлеты из кабачков: готовы

Приятного аппетита!

Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто! - На Кухне

Греческие котлеты из кабачков! Сегодня мы Вам расскажем, как быстро, легко и просто приготовить греческие очень вкусные котлеты из кабачков.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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