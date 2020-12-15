Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

Греческие котлеты из кабачков! Сегодня мы Вам расскажем, как быстро, легко и просто приготовить греческие очень вкусные котлеты из кабачков.

Греческие котлеты из кабачков:

Греческая кухня всегда славилась своими кулинарными шедеврами. Котлеты из кабачков очень вкусны и просты в изготовлении. Они получаются мягкими, нежными и сочными.

Приготовьте котлетки по нашему рецепту и они сразу же станут Вашими любимцами.

Греческие котлеты из кабачков: ингредиенты

килограмм кабачков

два яичных белка

три кусочка белого батона

чайная ложка сухого или же головка свежего чеснока

соль и перец – на вкус

пятьдесят миллилитров растительного масла – для жарки

растительное масло и сметана – для подачи

Греческие котлеты из кабачков: как приготовить

Нужно начать с подготовки кабачков:

Кабачки помыть и очистить от кожицы и семян. Порезать средними дольками.

Дольки кабачков пропускаем через крупную фракцию терки.

Перетертый кабачок посолить крупной солью, перемешать.

По вкусу добавить черный молотый перец и тщательно перемешать. Оставить на четверть часа, чтобы кабачок выделил сок.

Пока кабачок маринуется:

Разбить яйца и отделить белок от желтка. Белок влить в пиалку и отложить.

Черствые ломтики белого батона положить в чашу для блендера и измельчить в крошку.

Хлебную крошку отправить в глубокую емкость.

А теперь нужно подготовить фарш для котлет из кабачков:

Кабачки откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Немного отжать руками, чтобы сок полностью стек.

Затем руками брать кабачковую массу, по возможности отжимая ее, и отправлять ее в емкость с хлебной крошкой.

Добавить сухой чеснок или же через пресс выдавить несколько зубчиков очищенного свежего чеснока.

Все тщательно перемешать, так, чтобы хлебные крошки равномерно разошлись.

Под конец влить яичные белки и снова перемешать.

Прежде, чем начать формирование котлет, оставить фарш минут на пять.

Вкусные котлеты из кабачков – последний этап:

На раскаленную сковороду налить растительное масло.

Столовой ложкой брать фарш и формировать котлетки.

Сформированные котлеты отправить на сковороду. Прожаривать нужно с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки.

Прожаренные котлеты выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот так быстро, легко и просто готовятся наши вкусные котлеты из кабачков. Их можно подать к столу и как самостоятельное блюдо со сметаной и как дополнение какому-нибудь гарниру.

Греческие котлеты из кабачков: готовы

Приятного аппетита!