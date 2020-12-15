Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто!

Греческие котлеты из кабачков! Сегодня мы Вам расскажем, как быстро, легко и просто приготовить греческие очень вкусные котлеты из кабачков.
Греческие котлеты из кабачков:
Греческая кухня всегда славилась своими кулинарными шедеврами. Котлеты из кабачков очень вкусны и просты в изготовлении. Они получаются мягкими, нежными и сочными.
Приготовьте котлетки по нашему рецепту и они сразу же станут Вашими любимцами.
Греческие котлеты из кабачков: ингредиенты
- килограмм кабачков
- два яичных белка
- три кусочка белого батона
- чайная ложка сухого или же головка свежего чеснока
- соль и перец – на вкус
- пятьдесят миллилитров растительного масла – для жарки
- растительное масло и сметана – для подачи
Греческие котлеты из кабачков: как приготовить
Нужно начать с подготовки кабачков:
- Кабачки помыть и очистить от кожицы и семян. Порезать средними дольками.
- Дольки кабачков пропускаем через крупную фракцию терки.
- Перетертый кабачок посолить крупной солью, перемешать.
- По вкусу добавить черный молотый перец и тщательно перемешать. Оставить на четверть часа, чтобы кабачок выделил сок.
Пока кабачок маринуется:
- Разбить яйца и отделить белок от желтка. Белок влить в пиалку и отложить.
- Черствые ломтики белого батона положить в чашу для блендера и измельчить в крошку.
- Хлебную крошку отправить в глубокую емкость.
А теперь нужно подготовить фарш для котлет из кабачков:
- Кабачки откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Немного отжать руками, чтобы сок полностью стек.
- Затем руками брать кабачковую массу, по возможности отжимая ее, и отправлять ее в емкость с хлебной крошкой.
- Добавить сухой чеснок или же через пресс выдавить несколько зубчиков очищенного свежего чеснока.
- Все тщательно перемешать, так, чтобы хлебные крошки равномерно разошлись.
- Под конец влить яичные белки и снова перемешать.
- Прежде, чем начать формирование котлет, оставить фарш минут на пять.
Вкусные котлеты из кабачков – последний этап:
- На раскаленную сковороду налить растительное масло.
- Столовой ложкой брать фарш и формировать котлетки.
- Сформированные котлеты отправить на сковороду. Прожаривать нужно с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки.
- Прожаренные котлеты выложить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Вот так быстро, легко и просто готовятся наши вкусные котлеты из кабачков. Их можно подать к столу и как самостоятельное блюдо со сметаной и как дополнение какому-нибудь гарниру.
Греческие котлеты из кабачков: готовы
Приятного аппетита!
Греческие котлеты из кабачков: быстро, легко и просто! - На Кухне
Греческие котлеты из кабачков! Сегодня мы Вам расскажем, как быстро, легко и просто приготовить греческие очень вкусные котлеты из кабачков.
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