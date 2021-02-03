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Запеченные овощи в духовке: идеальное блюдо для пикника или на праздничный стол

Запеченные овощи в духовке получаются невероятно вкусными. А еще, это идеальный вариант для пикника, для праздничного стола! А готовим под особым маринадом! Скорее в рецепт!

Запеченные овощи в духовке: ингредиенты

Запеченные овощи в духовке

  1. 1 (одна) шт – болгарского перца
  2. 1 (одна) шт – лука
  3. 1 (одна) шт – баклажана
  4. 1 (одна) шт – кабачка
  5. 3 (три) зубчика – чеснока
  6. 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
  7. 1 (одна) ст. ложка – 9% уксуса
  8. 4 (четыре) ст. ложки – растительного масла

Рецепт запеченных овощей в духовке:

Запеченные овощи в духовке

  • Чеснок измельчите. Добавьте к нему растительное масло, соевый соус, уксус. Перемешайте
  • Овощи промойте. Очистите. Нарежьте крупным кубиком и переложите в посуду. Залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Как бы вдавливая маринад в овощи. Посуду накройте и оставьте мариноваться один час
  • Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него маринованные овощи
  • Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Наслаждайтесь запеченными овощами в духовке!

Запеченные овощи в духовке

Вкус и аромат просто божественны!

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