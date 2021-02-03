Запеченные овощи в духовке: идеальное блюдо для пикника или на праздничный стол

Запеченные овощи в духовке получаются невероятно вкусными. А еще, это идеальный вариант для пикника, для праздничного стола! А готовим под особым маринадом! Скорее в рецепт!
Запеченные овощи в духовке: ингредиенты
- 1 (одна) шт – болгарского перца
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – баклажана
- 1 (одна) шт – кабачка
- 3 (три) зубчика – чеснока
- 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
- 1 (одна) ст. ложка – 9% уксуса
- 4 (четыре) ст. ложки – растительного масла
Рецепт запеченных овощей в духовке:
- Чеснок измельчите. Добавьте к нему растительное масло, соевый соус, уксус. Перемешайте
- Овощи промойте. Очистите. Нарежьте крупным кубиком и переложите в посуду. Залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Как бы вдавливая маринад в овощи. Посуду накройте и оставьте мариноваться один час
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него маринованные овощи
- Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
Наслаждайтесь запеченными овощами в духовке!
Вкус и аромат просто божественны!
Свежие комментарии