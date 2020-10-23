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Мармелад из тыквы: домашние конфеты для любителей здоровой пищи

Мармелад из тыквы – получается очень полезным и вкусным! Для ценителей здорового питания.

Мармелад из тыквы: ингредиенты

Мармелад из тыквы

  1. 2 (два) кг – тыквы
  2. Полтора кг – сахара
  3. 4 (четыре) шт – гвоздики
  4. 10 (десять) ст. ложек – яблочного уксуса
  5. Корица по вкусу

Мармелад из тыквы: рецепт

Мармелад из тыквы

  • Очистите тыкву и нарежьте кубиком. Среднего размера
  • Кастрюлю залейте водой и поставьте на огонь. Кипятите с гвоздикой, тыквой, сахаром и корицей. Как только тыкву сможете проткнуть вилкой, слейте воду
  • Тыкву пропустите через мясорубку. Смешайте пюре с сахаром и переложите в кастрюлю
  • Выпарите из массы лишнюю жидкость. Масса должна быть густой. Как только сильно загустеет, добавьте уксус
  • После чего вылейте массу в форму для выпечки. И пусть сохнет на солнышке трое суток

Мармелад из тыквы готов!

Мармелад из тыквы

Нарежьте потом мармелад на кусочки желаемого размера. И наслаждайтесь лакомством! На здоровье.

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