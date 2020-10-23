Мармелад из тыквы: домашние конфеты для любителей здоровой пищи

Мармелад из тыквы – получается очень полезным и вкусным! Для ценителей здорового питания.
Мармелад из тыквы: ингредиенты
- 2 (два) кг – тыквы
- Полтора кг – сахара
- 4 (четыре) шт – гвоздики
- 10 (десять) ст. ложек – яблочного уксуса
- Корица по вкусу
Мармелад из тыквы: рецепт
- Очистите тыкву и нарежьте кубиком. Среднего размера
- Кастрюлю залейте водой и поставьте на огонь. Кипятите с гвоздикой, тыквой, сахаром и корицей. Как только тыкву сможете проткнуть вилкой, слейте воду
- Тыкву пропустите через мясорубку. Смешайте пюре с сахаром и переложите в кастрюлю
- Выпарите из массы лишнюю жидкость. Масса должна быть густой. Как только сильно загустеет, добавьте уксус
- После чего вылейте массу в форму для выпечки. И пусть сохнет на солнышке трое суток
Мармелад из тыквы готов!
Нарежьте потом мармелад на кусочки желаемого размера. И наслаждайтесь лакомством! На здоровье.
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