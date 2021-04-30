Коврижка Банкрот. Изумительный пирог родом из детства

Коврижка Банкрот невероятно вкусный пирог, который не требует много времени для приготовления.

Их пекли из ржаной или ячменной муки, поэтому «правильный» цвет коврижки – темный. Сейчас современные хозяйки используют крепко заваренные чай, кофе, порошок какао, жженый сахар, чтобы придать тесту нужный цвет. Коврижка по современному рецепту готовится не более часа, по традиции в прямоугольной форме или на противне. Тесто для традиционной коврижки замешивали на горячем меду, позднее его стали заменять патокой или сиропом от варенья. Благодаря этим продуктам, коврижки черствеют медленно, если их хранить в закрытой емкости, то они становятся только вкуснее и ароматнее.

Коврижка Банкрот: ингредиенты

Крепкий чай или кофе — 1 ст. (один стакан) Мука — 1,5 ст. (один стакан) Сахар — 0,5 ст. (половина стакана) Варенье любое — 2 ст. л (две столовые ложки) Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки) Разрыхлитель — один пакетик

Способ приготовления:

Вылить в смазанную маслом форму.

Выпекайте в разогретой до около 200 градусов духовке.

Коврижку можно разрезать и промазать вареньем.

Коврижка Банкрот очень простой и доступный десерт.

Надеемся Вам понравится!