Бограч по-венгерски. Аппетитное блюдо с тушёным картофелем, мясом и овощами

Бограч по-венгерски — сытное блюдо из тушёного мяса, картофеля и овощей. Такое блюдо получается не только вкусным, а также сытным и полезным.

Бограч по-венгерски: ингредиенты

Картофель — 6 шт. (шесть штук) Морковь — 1 шт. (одна штука) Помидоры — 2 шт. (две штуки) Сельдерей — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм) Свинина — 1 кг. (один килограмм) Болгарский перец — 1 шт. (одна штука) Жир — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки) Вода кипячёная — 1 л. (один литр) Лук — 2 шт. (две штуки) Лавровый лист — 1-2 шт. (одна- две штуки) Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л (половина чайной ложки) Чеснок — 3 з. (три зубчика) Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка) Перец чили — 1/3 ч. л (треть чайной ложки) Укроп Петрушка

Способ приготовления:

Лук нарежьте кубиками, морковь полукольцами, корень сельдерея — соломкой. Болгарский перец очистите и измельчите. Картофель нарежьте большими кубиками, с помидоров очистите кожицу и измельчите. Затем нарежьте на небольшие кусочки мясо.

Затем возьмите небольшую сковороду и растопите в ней жир. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте паприку, перемешайте, затем выложите мясо, морковь, болгарский перец, помидоры и сельдерей. Налейте столько кипячёной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты. накройте крышкой и тушите 40 минут на среднем огне.

накройте крышкой и тушите 40 минут на среднем огне. Затем добавьте томатную пасту, специи и картофель с чесноком. Посолите, поперчите, вновь накройте крышкой и тушите 15 минут.

Бограч по-венгерски — вкусно и сытно

Приятного аппетита!