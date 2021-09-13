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Бограч по-венгерски. Аппетитное блюдо с тушёным картофелем, мясом и овощами

Бограч по-венгерски — сытное блюдо из тушёного мяса, картофеля и овощей. Такое блюдо получается не только вкусным, а также сытным и полезным.

Бограч по-венгерски: ингредиенты

Бограч по-венгерски

  1. Картофель — 6 шт. (шесть штук)
  2. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  3. Помидоры — 2 шт. (две штуки)
  4. Сельдерей — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм)
  5. Свинина — 1 кг. (один килограмм)
  6. Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
  7. Жир — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  8. Вода кипячёная — 1 л. (один литр)
  9. Лук — 2 шт. (две штуки)
  10. Лавровый лист — 1-2 шт. (одна- две штуки)
  11. Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л (половина чайной ложки)
  12. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  13. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  14. Перец чили — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
  15. Укроп
  16. Петрушка

Способ приготовления:

Бограч по-венгерски. Аппетитное блюдо с тушёным картофелем, мясом и овощами 3

  • Лук нарежьте кубиками, морковь полукольцами, корень сельдерея — соломкой. Болгарский перец очистите и измельчите. Картофель нарежьте большими кубиками, с помидоров очистите кожицу и измельчите. Затем нарежьте на небольшие кусочки мясо.
  • Затем возьмите небольшую сковороду и растопите в ней жир. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте паприку, перемешайте, затем выложите мясо, морковь, болгарский перец, помидоры и сельдерей. Налейте столько кипячёной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты.
    накройте крышкой и тушите 40 минут на среднем огне.
  • Затем добавьте томатную пасту, специи и картофель с чесноком. Посолите, поперчите, вновь накройте крышкой и тушите 15 минут.

Бограч по-венгерски — вкусно и сытно

Бограч по-венгерски. Аппетитное блюдо с тушёным картофелем, мясом и овощами 4

Приятного аппетита!

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