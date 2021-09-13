Бограч по-венгерски. Аппетитное блюдо с тушёным картофелем, мясом и овощами

Бограч по-венгерски — сытное блюдо из тушёного мяса, картофеля и овощей. Такое блюдо получается не только вкусным, а также сытным и полезным.
Бограч по-венгерски: ингредиенты
- Картофель — 6 шт. (шесть штук)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Помидоры — 2 шт. (две штуки)
- Сельдерей — 20-30 гр. (двадцать-тридцать грамм)
- Свинина — 1 кг. (один килограмм)
- Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
- Жир — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Вода кипячёная — 1 л. (один литр)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Лавровый лист — 1-2 шт. (одна- две штуки)
- Молотый чёрный перец — 0,5 ч.л (половина чайной ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Перец чили — 1/3 ч. л (треть чайной ложки)
- Укроп
- Петрушка
Способ приготовления:
- Лук нарежьте кубиками, морковь полукольцами, корень сельдерея — соломкой. Болгарский перец очистите и измельчите. Картофель нарежьте большими кубиками, с помидоров очистите кожицу и измельчите. Затем нарежьте на небольшие кусочки мясо.
- Затем возьмите небольшую сковороду и растопите в ней жир. Лук обжарьте до золотистого цвета, добавьте паприку, перемешайте, затем выложите мясо, морковь, болгарский перец, помидоры и сельдерей. Налейте столько кипячёной воды, чтобы она покрыла все ингредиенты. накройте крышкой и тушите 40 минут на среднем огне.
- Затем добавьте томатную пасту, специи и картофель с чесноком. Посолите, поперчите, вновь накройте крышкой и тушите 15 минут.
Бограч по-венгерски — вкусно и сытно
Приятного аппетита!
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