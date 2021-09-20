Скатерть-Самобранка

5 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кислый
    Подавать блюдо можно "с гарниром", но не "к гарниру". Гарнир - украшение, дополнение. К украшению не подают основное,...Скумбрия по-барск...
  • nii trino
    11 кг картошки??? - Это что, на год вперёд там вареников должно получиться?))) И всего одно яйцо)))Действительно вку...
  • ира
    спасибо автору за "вкусный" рецепт!Нашла вкусный рец...

Все продукты идеально сочетаются: просто и доступно. Рецепт вкусного салата

Салат получается с идеальным вкусом, он прекрасно сочетается с разными закусками и гарнирами. Набор продуктов для него самый простой и доступный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • отварное сердце, 250 г;
  • баклажан, 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • огурцы маринованные, 3 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Говяжье или куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде со специями до готовности.

Совет: если вы не любите субпродукты, замените сердце ветчиной или копченым мясом.

Мясо режем мелкими кусочками.

Огурец и яйца режем кубиками.

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до готовности, остужаем и добавляем к прочим продуктам.

Баклажан крупный также режем кубиком и обжариваем отдельно или вместе с луком и морковью.

Салат перемешиваем, солим и перчим, добавляем укроп и майонез.

Можно отправить его в холодильник, чтобы он остыл и подаем к столу.

Получается новое и оригинальное блюдо, которое немного напоминает грибной салатик, но без грибов.

Все продукты идеально сочетаются: просто и доступно. Рецепт вкусного салата

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх