Все продукты идеально сочетаются: просто и доступно. Рецепт вкусного салата

Салат получается с идеальным вкусом, он прекрасно сочетается с разными закусками и гарнирами. Набор продуктов для него самый простой и доступный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- отварное сердце, 250 г;
- баклажан, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- огурцы маринованные, 3 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Говяжье или куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде со специями до готовности.
Совет: если вы не любите субпродукты, замените сердце ветчиной или копченым мясом.
Мясо режем мелкими кусочками.
Огурец и яйца режем кубиками.
Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до готовности, остужаем и добавляем к прочим продуктам.
Баклажан крупный также режем кубиком и обжариваем отдельно или вместе с луком и морковью.
Салат перемешиваем, солим и перчим, добавляем укроп и майонез.
Можно отправить его в холодильник, чтобы он остыл и подаем к столу.
Получается новое и оригинальное блюдо, которое немного напоминает грибной салатик, но без грибов.
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