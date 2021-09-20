Все продукты идеально сочетаются: просто и доступно. Рецепт вкусного салата

Салат получается с идеальным вкусом, он прекрасно сочетается с разными закусками и гарнирами. Набор продуктов для него самый простой и доступный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварное сердце, 250 г;

баклажан, 1 шт;

яйца, 2 шт;

огурцы маринованные, 3 шт;

лук и морковь по 1 шт;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Говяжье или куриные сердечки отвариваем в подсоленной воде со специями до готовности.

Совет: если вы не любите субпродукты, замените сердце ветчиной или копченым мясом.

Мясо режем мелкими кусочками.

Огурец и яйца режем кубиками.

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и обжариваем на растительном масле до готовности, остужаем и добавляем к прочим продуктам.

Баклажан крупный также режем кубиком и обжариваем отдельно или вместе с луком и морковью.

Салат перемешиваем, солим и перчим, добавляем укроп и майонез.

Можно отправить его в холодильник, чтобы он остыл и подаем к столу.

Получается новое и оригинальное блюдо, которое немного напоминает грибной салатик, но без грибов.