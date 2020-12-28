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Чернослив с грецким орехом в сметане: лёгкий и быстрый десерт

Чернослив с грецким орехом в сметане – невероятно полезный, вкусный и легкий десерт! Мой рецепт немного отличается от классического. Я орехи обжариваю в сахаре. Представьте только, хрустящие орешки в нежной карамели.

Чернослив с грецким орехом в сметане: ингредиенты

Чернослив с грецким орехом в сметане

  1. 100 (сто) гр – чернослива
  2. 300 (триста) гр – сметаны
  3. 3 (три) ст. ложки – сахарной пудры
  4. 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
  5. 2 (две) ст. ложки – сахара
  6. 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара

Чернослив с грецким орехом в сметане: рецепт

Чернослив с грецким орехом в сметане

  • Обжарьте орехи на сковороде около двух минут. После чего залейте их водой и добавьте сахар. Жарьте до тех пор, пока вода не выкипит. А орешки не покроются карамелью
  • Надрежьте немного чернослив. И вложите в них орехи
  • Сметану взбейте с ванильным сахаром и сахарной пудрой. На дно креманки выложите две ст. ложки сметаны, несколько черносливок. Сверху залейте оставшейся сметаной. Отправьте десерт в холодильник минимум на один час

Чернослив с грецким орехом в сметане готов!

Чернослив с грецким орехом в сметане

Украсить можно тоже очень красиво. Тогда десерт получится совсем праздничным! И подойдет для торжества. Например разложите сверху ягоды и кусочки фруктов. Подойдет абсолютно все. И малина, и брусника. И киви и банан! Да все, что вы любите!

Порадуйте и подпитайте витаминами себя и близких! На здоровье.

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