Чернослив с грецким орехом в сметане: лёгкий и быстрый десерт

Чернослив с грецким орехом в сметане – невероятно полезный, вкусный и легкий десерт! Мой рецепт немного отличается от классического. Я орехи обжариваю в сахаре. Представьте только, хрустящие орешки в нежной карамели.
Чернослив с грецким орехом в сметане: ингредиенты
- 100 (сто) гр – чернослива
- 300 (триста) гр – сметаны
- 3 (три) ст. ложки – сахарной пудры
- 50 (пятьдесят) гр – грецких орехов
- 2 (две) ст. ложки – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – ванильного сахара
Чернослив с грецким орехом в сметане: рецепт
- Обжарьте орехи на сковороде около двух минут. После чего залейте их водой и добавьте сахар. Жарьте до тех пор, пока вода не выкипит. А орешки не покроются карамелью
- Надрежьте немного чернослив. И вложите в них орехи
- Сметану взбейте с ванильным сахаром и сахарной пудрой. На дно креманки выложите две ст. ложки сметаны, несколько черносливок. Сверху залейте оставшейся сметаной. Отправьте десерт в холодильник минимум на один час
Чернослив с грецким орехом в сметане готов!
Украсить можно тоже очень красиво. Тогда десерт получится совсем праздничным! И подойдет для торжества. Например разложите сверху ягоды и кусочки фруктов. Подойдет абсолютно все. И малина, и брусника. И киви и банан! Да все, что вы любите!Порадуйте и подпитайте витаминами себя и близких! На здоровье.
Свежие комментарии