Рецепт очень нежного варенья из апельсинов. Сварила — восторгу не было предела!

Как приготовить Варенье из апельсинов

Вот и настало лето, а это мороженое, холодные напитки, ну и куда же без варенья? Апельсиновое варенье готовится ну уж очень легко, и при этом всем очень вкусно получается. Такое варенье, как правило, всегда съедается первым, а клубнику и другие ягоды оставьте на потом. Варенье из апельсинов с кожурой отлично сочетается с тостами и кофе, так же в пирогах и пирожных, и великолепно подходит к булкам.

Пошаговый рецепт

1) Помойте апельсины, положите в емкость и залейте холодной водой и на среднем огне доведите до кипения, это нужно для того чтобы кожура стала мягкой.

2) Вытащите апельсины и оставьте “отдыхать” на 5 минут. По прошествии времени срежьте острым ножом цедру, не задевая белую часть. Нарежьте цедру тоненько соломкой, после — мелкими кубиками. С долек апельсинов снимите пленочки.

3) Подготовьте отдельную большую миску и переложите туда мякоть апельсинов и цедру. Присыпьте обильно сахаром (больше ничего не добавляйте). Оставьте на пару часов при комнатной температуре.

4) Далее ставим на плиту нашу емкость и на медленном огне варим варенье. Добавляем сок одного лимона. Обязательно помешивайте постоянно и следите за вареньем, чтобы оно не пригорело.

Варим варенье на протяжение 1.5-2 часов.

5) Убираем с плиты и даем обязательно остыть (а то банки могут лопнуть). Разливаем по стерильным банкам и убираем в темное место, желательно, чтобы там было прохладно.