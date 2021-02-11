Делайте побольше – разлетается на ура. Вкусный десерт из самого обычного ингредиента

Очень нежный, воздушный и пышный десерт из сметаны, какао и ванилина. Самое главное – это взять качественные продукты, чтобы это лакомство стало в вашей семье одним из любимых.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сметана жирная, 500 г;
- пудра сахарная, около 80 – 120 г;
- ванилин;
- вода, 60 г;
- желатин быстрорастворимый, 10 г;
- какао, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Желатин заливаем водой и оставляем набухать.
Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, поэтому вынимайте их из холодильника заранее.
Сметану смешиваем с сахарной пудрой (80 или около 120 г) и взбиваем массу до пышности.
Совет: не берите сахар – пудра способна сгущать сметану и сливки и вам не потребуются дополнительные загустители.
Часть сметаны смешиваем с ванильным сахаром, а вторую часть – с какао. Какао берите качественное и жирное, количество – по своему вкусу.
Желатин топим любым удобным для вас способом.
Делим желатин на 2 части и одну смешиваем с шоколадной сметаной, второй – с ванильной.
Выкладывайте десерт слоями в разные стеклянные, порционные емкости.
Если есть желание, зубочисткой сделайте сверху узоры.
Ставим на 6 часов в холодильник и потом подаем к столу.
Такое праздничное лакомство, точно оценят ваши гости и ваша семья.
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