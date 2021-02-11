Делайте побольше – разлетается на ура. Вкусный десерт из самого обычного ингредиента

Очень нежный, воздушный и пышный десерт из сметаны, какао и ванилина. Самое главное – это взять качественные продукты, чтобы это лакомство стало в вашей семье одним из любимых.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана жирная, 500 г;

пудра сахарная, около 80 – 120 г;

ванилин;

вода, 60 г;

желатин быстрорастворимый, 10 г;

какао, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, поэтому вынимайте их из холодильника заранее.

Сметану смешиваем с сахарной пудрой (80 или около 120 г) и взбиваем массу до пышности.

Совет: не берите сахар – пудра способна сгущать сметану и сливки и вам не потребуются дополнительные загустители.

Часть сметаны смешиваем с ванильным сахаром, а вторую часть – с какао. Какао берите качественное и жирное, количество – по своему вкусу.

Желатин топим любым удобным для вас способом.

Делим желатин на 2 части и одну смешиваем с шоколадной сметаной, второй – с ванильной.

Выкладывайте десерт слоями в разные стеклянные, порционные емкости.

Если есть желание, зубочисткой сделайте сверху узоры.

Ставим на 6 часов в холодильник и потом подаем к столу.

Такое праздничное лакомство, точно оценят ваши гости и ваша семья.