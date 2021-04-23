Кефирные лепёшки с сыром и зеленью. Вкусный завтрак, который съедается за секунды

Кефирные лепёшки с сыром и зеленью быстро готовятся и получаются сытными и невероятно вкусными.
Кефирные лепёшки с сыром и зеленью: ингредиенты
- Мука — 400 г. (четыреста грамм)
- Жирный тёплый кефир — 300 мл. (триста миллилитров)
- Желток — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Зелёный лук, укроп
Приготовление начинки:
- Сыр — 220 г. (двести двадцать грамм)
- Жирный творог — 100 г. (сто грамм)
- Соль
- Белок
Рецепт приготовления:
Из такого количества продуктов получается 6 лепёшек. Вы можете взять больше ингредиентов.
- Желток, соль, соду и рубленую зелень добавьте в тёплый кефир и перемешайте.
- Всыпьте муку и замесите густое тесто. Оставьте на 20 минут накрытым.
- Смешайте тёртый сыр с белком и творогом (если сыр солёный, тогда не следует больше досаливать).
- Разделите тесто на 6 частей, скатайте колобки, накройте и оставьте на 30 минут.
- Каждый клубочек раскатайте в тонкие лепёшки, посередине выложите начинку, края защипите и раскатайте скалкой.
- На сухой сковороде обжарьте лепёшки с двух сторон до румяности на слабом огне.
- Лепёшки сложите в стопочку, смазывая каждую из них сливочным маслом.
Кефирные лепёшки с сыром и зеленью — лёгкий перекус на завтрак.
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