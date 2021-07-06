Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

Мясная запеканка получается очень сочной и ароматной. Возиться с ней не нужно, как с котлетами, просто все смешиваем и отправляем в форме запекаться.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 600 г;
- кабачки, 200 г;
- помидор, 1 шт;
- лук зеленый и зелень;
- сыр, 90 г;
- сухари панировочные 2 ст.л;
- соль и перец.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке.
Зелень и зеленый лук режем.
Фарш берите любой по вкусу, смешиваем с кабачком, зеленым луком и зеленью, сухарями.
Солим массу и перчим добавляем разные специи и если хотите, еще и рубленый чеснок.
Форму смазываем растительным маслом и выкладываем в форму, разравниваем.
Запекаем при 200 градусах около 20 минут.
Сверху кладем кружочки томата и тертый сыр.
Допекаем еще 15 минут и подаем в горячем виде к столу с разными гарнирами.
Но можно остудить и порезать порционными кусочками, подаю к отварному молодому картофелю или пюре, вкусно с отварным рисом и салатами из свежих овощей.
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