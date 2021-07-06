Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

Мясная запеканка получается очень сочной и ароматной. Возиться с ней не нужно, как с котлетами, просто все смешиваем и отправляем в форме запекаться.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 600 г;

кабачки, 200 г;

помидор, 1 шт;

лук зеленый и зелень;

сыр, 90 г;

сухари панировочные 2 ст.л;

соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке.

Зелень и зеленый лук режем.

Фарш берите любой по вкусу, смешиваем с кабачком, зеленым луком и зеленью, сухарями.

Солим массу и перчим добавляем разные специи и если хотите, еще и рубленый чеснок.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем в форму, разравниваем.

Запекаем при 200 градусах около 20 минут.

Сверху кладем кружочки томата и тертый сыр.

Допекаем еще 15 минут и подаем в горячем виде к столу с разными гарнирами.

Но можно остудить и порезать порционными кусочками, подаю к отварному молодому картофелю или пюре, вкусно с отварным рисом и салатами из свежих овощей.