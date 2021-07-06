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Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

Мясная запеканка получается очень сочной и ароматной. Возиться с ней не нужно, как с котлетами, просто все смешиваем и отправляем в форме запекаться.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 600 г;
  • кабачки, 200 г;
  • помидор, 1 шт;
  • лук зеленый и зелень;
  • сыр, 90 г;
  • сухари панировочные 2 ст.л;
  • соль и перец.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке.

Зелень и зеленый лук режем.

Фарш берите любой по вкусу, смешиваем с кабачком, зеленым луком и зеленью, сухарями.

Солим массу и перчим добавляем разные специи и если хотите, еще и рубленый чеснок.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем в форму, разравниваем.

Запекаем при 200 градусах около 20 минут.

Сверху кладем кружочки томата и тертый сыр.

Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

Допекаем еще 15 минут и подаем в горячем виде к столу с разными гарнирами.

Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

 

Но можно остудить и порезать порционными кусочками, подаю к отварному молодому картофелю или пюре, вкусно с отварным рисом и салатами из свежих овощей.

Летом котлеты не жарю: готовлю проще и быстрее! Вкуснятина из фарша в духовке

 

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