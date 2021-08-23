Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный вкусный обед без особых усилий

Картофельно-сырный суп с курочкой получается нежным, с лёгким сливочным вкусом.
Картофельно-сырный суп с курочкой: ингредиенты
- Картошка – 5 шт. (пять штук)
- Плавленый сыр – 110 г. (сто десять грамм)
- Филе курицы – 1 шт. (одна штука)
- Морковка – 1 шт. (одна штука)
- Вада – 2 л. (два литра)
- Зелень – опционно
- Лавровый лист – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Чёрный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Картошку почистите и сформируйте кубиками небольшого размера.
- Ещё более мелкими кубиками сформируйте очищенную морковь.
- Квадратиками побольше нарежьте грудку и отправьте на сковородку, предварительно разогрев там масло.
- Грудку, постоянно поворачивая, жарьте 7-8 минут.
- Воду поставьте на огонь, морковь и картофель бросьте в кипяток, варите 15-20 минут.
- Введите мясо, проварите ещё 15 минут.
- Приправьте перцем, присалите и положите лаврушку.
- Вымешайте всё и добавьте плавленый сыр. Если сырки твёрдые, измельчите кубиками. Если сыр мягкий, положите ложкой.
- Суп вымешайте, сыр должен раствориться полностью.
- Любую зелень измельчите и всыпьте в суп. Вымешайте и дайте настояться перед подачей.
Картофельно-сырный суп с курочкой — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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