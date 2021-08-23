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Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный вкусный обед без особых усилий

Картофельно-сырный суп с курочкой получается нежным, с лёгким сливочным вкусом.

Картофельно-сырный суп с курочкой: ингредиенты

Картофельно-сырный суп с курочкой

  1. Картошка – 5 шт. (пять штук)
  2. Плавленый сыр – 110 г. (сто десять грамм)
  3. Филе курицы – 1 шт. (одна штука)
  4. Морковка – 1 шт. (одна штука)
  5. Вада – 2 л. (два литра)
  6. Зелень – опционно
  7. Лавровый лист – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  8. Чёрный перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Картошку почистите и сформируйте кубиками небольшого размера.
  • Ещё более мелкими кубиками сформируйте очищенную морковь.
  • Квадратиками побольше нарежьте грудку и отправьте на сковородку, предварительно разогрев там масло.
  • Грудку, постоянно поворачивая, жарьте 7-8 минут.
  • Воду поставьте на огонь, морковь и картофель бросьте в кипяток, варите 15-20 минут.
  • Введите мясо, проварите ещё 15 минут.
  • Приправьте перцем, присалите и положите лаврушку.
  • Вымешайте всё и добавьте плавленый сыр. Если сырки твёрдые, измельчите кубиками. Если сыр мягкий, положите ложкой.
  • Суп вымешайте, сыр должен раствориться полностью.
  • Любую зелень измельчите и всыпьте в суп. Вымешайте и дайте настояться перед подачей.

Картофельно-сырный суп с курочкой — просто и вкусно.

Картофельно-сырный суп с курочкой. Сытный вкусный обед без особых усилий 4

Приятного аппетита!

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