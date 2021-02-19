Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами! На этот раз предлагаем два простейших рецепта приготовления закусок из красного перца:

1. жареный болгарский перец с чесноком и помидорами;

2. запеченный перец в ароматном масле.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами:

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: ингредиенты

восемь болгарских перцев – 8 шт.

семь зубчиков чеснока

три помидоры

чайная ложка девятипроцентного яблочного или столового уксуса

зелень – на усмотрение

крупная соль – по вкусу

подсолнечное масло – для жарки

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: приготовление

Помидоры помыть, просушить и порезать тонкими колечками.

Чеснок очистить от шелухи и порезать вдоль, тонкими пластинками.

Перец помыть, вытереть насухо, с конца сделать надрезы, очистить от косточек и заложить туда по три ластинки чеснока и по три дольки помидоров.

На сковороду налить растительное масло и разогреть, пока масло не начнет шипеть. Выложить в сковороду начиненный перец, посолить крупной солью, закрыть крышкой и жарить, пока перец не подрумянится со всех сторон.

Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.

Выложить готовый перец на плоскую яркую тарелку, полить уксусом и посыпать зеленью.

Можно подавать. Перец получается очень вкусным и ароматным.

Запеченный перец в ароматном масле

Ингредиенты:

семь штук болгарского перца

сто миллилитров растительного масла

два зубчика чеснока

половина чайной ложки сухого базилика

смесь разных перцев – по вкусу

соль – по вкусу

Приготовление перца в ароматном масле:

Перец помыть, подсушить и выложить целиком на противень при температуре 200°С в режиме конвекции. Печь нужно около получаса. Можно подключить на несколько минут режим гриля и печь до небольшого почернения кожицы.

Растительное масло налить в глубокую пиалу.

Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в масло. Добавить сухой базилик и смесь из различных перцев. Все хорошенько перемешать. Посолить и снова перемешать.

Готовый перец выкладываем прямо в горячем виде в полиэтиленовый пакет, чтобы кожица легко очищалась.

Очистить перец от кожицы, удалить плодоножку и семена. Порезать вдоль тонкими полосками.

Полоски перца уложить в баночку в один слой и залить ароматизированным маслом. Затем выкладываем второй слой перца, снова заливаем маслом. И так, пока баночка не заполнится.

Оставляем на несколько часов и можно подавать к столу. Хранить такой перчик нужно в холодильнике и можно использовать в течение двух месяцев.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: готовы

Обязательно приготовьте эти закусочки из перца! Они очень понравятся вашим домочадцам!