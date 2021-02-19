Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами! На этот раз предлагаем два простейших рецепта приготовления закусок из красного перца:
1. жареный болгарский перец с чесноком и помидорами;
2. запеченный перец в ароматном масле.
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами:
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: ингредиенты
- восемь болгарских перцев – 8 шт.
- семь зубчиков чеснока
- три помидоры
- чайная ложка девятипроцентного яблочного или столового уксуса
- зелень – на усмотрение
- крупная соль – по вкусу
- подсолнечное масло – для жарки
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: приготовление
- Помидоры помыть, просушить и порезать тонкими колечками.
- Чеснок очистить от шелухи и порезать вдоль, тонкими пластинками.
- Перец помыть, вытереть насухо, с конца сделать надрезы, очистить от косточек и заложить туда по три ластинки чеснока и по три дольки помидоров.
- На сковороду налить растительное масло и разогреть, пока масло не начнет шипеть. Выложить в сковороду начиненный перец, посолить крупной солью, закрыть крышкой и жарить, пока перец не подрумянится со всех сторон.
- Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
- Выложить готовый перец на плоскую яркую тарелку, полить уксусом и посыпать зеленью.
- Можно подавать. Перец получается очень вкусным и ароматным.
Запеченный перец в ароматном масле
Ингредиенты:
- семь штук болгарского перца
- сто миллилитров растительного масла
- два зубчика чеснока
- половина чайной ложки сухого базилика
- смесь разных перцев – по вкусу
- соль – по вкусу
- Приготовление перца в ароматном масле:
- Перец помыть, подсушить и выложить целиком на противень при температуре 200°С в режиме конвекции. Печь нужно около получаса. Можно подключить на несколько минут режим гриля и печь до небольшого почернения кожицы.
- Растительное масло налить в глубокую пиалу.
- Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в масло. Добавить сухой базилик и смесь из различных перцев. Все хорошенько перемешать. Посолить и снова перемешать.
- Готовый перец выкладываем прямо в горячем виде в полиэтиленовый пакет, чтобы кожица легко очищалась.
- Очистить перец от кожицы, удалить плодоножку и семена. Порезать вдоль тонкими полосками.
- Полоски перца уложить в баночку в один слой и залить ароматизированным маслом. Затем выкладываем второй слой перца, снова заливаем маслом. И так, пока баночка не заполнится.
- Оставляем на несколько часов и можно подавать к столу. Хранить такой перчик нужно в холодильнике и можно использовать в течение двух месяцев.
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: готовы
Обязательно приготовьте эти закусочки из перца! Они очень понравятся вашим домочадцам!
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых. - На Кухне
Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами! На этот раз предлагаем два простейших рецепта приготовления закусок из красного перца:
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
Общее время: PT
Ингредиенты рецепта:
Свежие комментарии