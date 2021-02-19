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Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами! На этот раз предлагаем два простейших рецепта приготовления закусок из красного перца:

1. жареный болгарский перец с чесноком и помидорами;

2. запеченный перец в ароматном масле.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами:

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: ингредиенты

  • восемь болгарских перцев – 8 шт.
  • семь зубчиков чеснока
  • три помидоры
  • чайная ложка девятипроцентного яблочного или столового уксуса
  • зелень – на усмотрение
  • крупная соль – по вкусу
  • подсолнечное масло – для жарки

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: приготовление

  • Помидоры помыть, просушить и порезать тонкими колечками.
  • Чеснок очистить от шелухи и порезать вдоль, тонкими пластинками.
  • Перец помыть, вытереть насухо, с конца сделать надрезы, очистить от косточек и заложить туда по три ластинки чеснока и по три дольки помидоров.
  • На сковороду налить растительное масло и разогреть, пока масло не начнет шипеть. Выложить в сковороду начиненный перец, посолить крупной солью, закрыть крышкой и жарить, пока перец не подрумянится со всех сторон.
  • Зелень помыть, просушить и мелко нарубить.
  • Выложить готовый перец на плоскую яркую тарелку, полить уксусом и посыпать зеленью.
  • Можно подавать. Перец получается очень вкусным и ароматным.

Запеченный перец в ароматном масле

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых. 9

Ингредиенты:

  • семь штук болгарского перца
  • сто миллилитров растительного масла
  • два зубчика чеснока
  • половина чайной ложки сухого базилика
  • смесь разных перцев – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • Приготовление перца в ароматном масле:
  • Перец помыть, подсушить и выложить целиком на противень при температуре 200°С в режиме конвекции. Печь нужно около получаса. Можно подключить на несколько минут режим гриля и печь до небольшого почернения кожицы.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых. 10

  • Растительное масло налить в глубокую пиалу.
  • Чеснок очистить и выдавить чесноковыжималкой прямо в масло. Добавить сухой базилик и смесь из различных перцев. Все хорошенько перемешать. Посолить и снова перемешать.
  • Готовый перец выкладываем прямо в горячем виде в полиэтиленовый пакет, чтобы кожица легко очищалась.
  • Очистить перец от кожицы, удалить плодоножку и семена. Порезать вдоль тонкими полосками.
  • Полоски перца уложить в баночку в один слой и залить ароматизированным маслом. Затем выкладываем второй слой перца, снова заливаем маслом. И так, пока баночка не заполнится.
  • Оставляем на несколько часов и можно подавать к столу. Хранить такой перчик нужно в холодильнике и можно использовать в течение двух месяцев.

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: готовы

Обязательно приготовьте эти закусочки из перца! Они очень понравятся вашим домочадцам!

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами: супер легких и быстрых. - На Кухне

Жареный болгарский перец с чесноком и помидорами! На этот раз предлагаем два простейших рецепта приготовления закусок из красного перца:

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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