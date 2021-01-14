Беру капусту и яйца и делаю интересную «вкуснятину» за считанные минуты на сковороде

Овощные блюда в нашей семье всегда любили и любят. Поэтому я стараюсь постоянно находить что-то новое и интересное. Вот и этот рецепт, мне понравился своей простотой и вкусом. Советую и вам попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, небольшой кочан;
- яйца, 4 шт;
- соль, перец, горчица и разные специи по вкусу;
- мука.
Процесс приготовления
Разрезаем кочан капусты на 2 части и каждую режем на «стейки» по 1.5 см шириной.
Взбиваем яйца с лодкой горчицы, солью, перцем или смесью перцев, разными специями по вашему вкусу.
Окунаем стек в яичную массу, потом в муку и выкладываем на разогретое растительное масло.
Обжариваем с двух сторон до румяности на небольшом огне под крышкой.
Очень вкусно подавать такое блюдо в сметанно-чесночным соусом и зеленью, с мясными блюдами и разными гарнирами. Можно в яйца не добавлять соль, а при подаче, добавить соевый соус.
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