Беру капусту и яйца и делаю интересную «вкуснятину» за считанные минуты на сковороде

Овощные блюда в нашей семье всегда любили и любят. Поэтому я стараюсь постоянно находить что-то новое и интересное. Вот и этот рецепт, мне понравился своей простотой и вкусом. Советую и вам попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, небольшой кочан;

яйца, 4 шт;

соль, перец, горчица и разные специи по вкусу;

мука.

Процесс приготовления

Разрезаем кочан капусты на 2 части и каждую режем на «стейки» по 1.5 см шириной.

Взбиваем яйца с лодкой горчицы, солью, перцем или смесью перцев, разными специями по вашему вкусу.

Окунаем стек в яичную массу, потом в муку и выкладываем на разогретое растительное масло.

Обжариваем с двух сторон до румяности на небольшом огне под крышкой.