Закуска с ветчиной! Хотите удивить своего любимого или любимую? Приготовьте праздничную закуску в виде сердечек. Эта закуска не только оригинальна по своей форме, но и вкусна по своему содержанию.
Закуска с ветчиной: ингредиенты
- слоенное тесто – полкило
- ветчина – 100 г
- помидор – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- горчица – 25 г
Закуска с ветчиной: приготовление
- Для его приготовления вам понадобится готовое слоеное тесто (приготовить его можно по рецепту с нашего сайта) и немного свободного времени.
- Покупаем или готовим слоенное тесто. Вырезаем его в форме сердечек. Посередине вырезаем маленькие сердечки. Оставшееся тесто снова раскатываем и вырезаем большие сердечки.
- Тонкими пластинами нарезаем ветчину, из которых также вырезаем сердечки. Помидор разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину и режем на кубики.
- Кальку выкладываем на противень, слегка смазываем маслом и сверху кладем большие целые сердечки из теста. Сверху мажем горчицу, а затем кладем сердечки без середины. Отдельно выкладываем маленькие сердечки.
- венчиком хорошенько взбиваем яйцо и смазываем им сердечки.
- Колбасу и помидоры чередуя кладем в выложенные сердечки.
- Духовку разогреваем до 200°С. Противень кладем в духовку и печем закуску около 20 минут.
- По истечении времени, выключаем духовку, достаем противень, даем сердечкам немного остыть и выкладываем их на большое плоское блюдо.
Закуска с ветчиной: готова
Праздничная закуска готова. Приглашайте свою половинку к столу.
Закуска с ветчиной: праздничная закуска для любимых. - На Кухне
Закуска с ветчиной! Хотите удивить своего любимого или любимую? Приготовьте праздничную закуску в виде сердечек. Эта закуска не только оригинальна по своей форме, но и вкусна по своему содержанию.
Время подготовки: PT
Время приготовления: PT
Общее время: PT
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