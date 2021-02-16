Закуска с ветчиной: праздничная закуска для любимых.

Закуска с ветчиной! Хотите удивить своего любимого или любимую? Приготовьте праздничную закуску в виде сердечек. Эта закуска не только оригинальна по своей форме, но и вкусна по своему содержанию.

Закуска с ветчиной: ингредиенты

слоенное тесто – полкило

ветчина – 100 г

помидор – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

горчица – 25 г

Закуска с ветчиной: приготовление

Для его приготовления вам понадобится готовое слоеное тесто (приготовить его можно по рецепту с нашего сайта) и немного свободного времени.

Покупаем или готовим слоенное тесто. Вырезаем его в форме сердечек. Посередине вырезаем маленькие сердечки. Оставшееся тесто снова раскатываем и вырезаем большие сердечки.

Тонкими пластинами нарезаем ветчину, из которых также вырезаем сердечки. Помидор разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину и режем на кубики.

Кальку выкладываем на противень, слегка смазываем маслом и сверху кладем большие целые сердечки из теста. Сверху мажем горчицу, а затем кладем сердечки без середины. Отдельно выкладываем маленькие сердечки.

венчиком хорошенько взбиваем яйцо и смазываем им сердечки.

Колбасу и помидоры чередуя кладем в выложенные сердечки.

Духовку разогреваем до 200°С. Противень кладем в духовку и печем закуску около 20 минут.

По истечении времени, выключаем духовку, достаем противень, даем сердечкам немного остыть и выкладываем их на большое плоское блюдо.

Закуска с ветчиной: готова

Праздничная закуска готова. Приглашайте свою половинку к столу.