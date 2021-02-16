Скатерть-Самобранка

5 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Закуска с ветчиной: праздничная закуска для любимых.

Закуска с ветчиной! Хотите удивить своего любимого или любимую? Приготовьте праздничную закуску в виде сердечек. Эта закуска не только оригинальна по своей форме, но и вкусна по своему содержанию.

Закуска с ветчиной: ингредиенты

  • слоенное тесто – полкило

Закуска с ветчиной

  • ветчина – 100 г
  • помидор – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • горчица – 25 г

Закуска с ветчиной: приготовление

  • Для его приготовления вам понадобится готовое слоеное тесто (приготовить его можно по рецепту с нашего сайта) и немного свободного времени.
  • Покупаем или готовим слоенное тесто. Вырезаем его в форме сердечек. Посередине вырезаем маленькие сердечки. Оставшееся тесто снова раскатываем и вырезаем большие сердечки.
  • Тонкими пластинами нарезаем ветчину, из которых также вырезаем сердечки. Помидор разрезаем на 4 части, удаляем сердцевину и режем на кубики.
  • Кальку выкладываем на противень, слегка смазываем маслом и сверху кладем большие целые сердечки из теста. Сверху мажем горчицу, а затем кладем сердечки без середины. Отдельно выкладываем маленькие сердечки.
  • венчиком  хорошенько взбиваем яйцо  и смазываем им сердечки.
  • Колбасу и помидоры чередуя кладем в выложенные сердечки.

Закуска с ветчиной

  • Духовку разогреваем до 200°С. Противень кладем в духовку и печем закуску около 20 минут.
  • По истечении времени, выключаем духовку, достаем противень, даем сердечкам немного остыть и выкладываем их на большое плоское блюдо.

Закуска с ветчиной: готова

Праздничная закуска готова. Приглашайте свою половинку к столу.

Закуска с ветчиной: праздничная закуска для любимых. - На Кухне

Закуска с ветчиной! Хотите удивить своего любимого или любимую? Приготовьте праздничную закуску в виде сердечек. Эта закуска не только оригинальна по своей форме, но и вкусна по своему содержанию.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх