Гусь с черносливом и яблоками: это торжественное блюдо создаст праздник на вашем столе

Гусь с черносливом и яблоками – настоящий праздник! А приготовить вообще просто!

Гусь с черносливом и яблоками: ингредиенты

3 (три) ч. ложки – готовой горчицы 1 (одна) шт – гуся 3 (три) ч. ложки – меда 3 (три) шт – яблок 25 (двадцать пять) шт – чернослива Соль по вкусу

Гусь с черносливом и яблоками: рецепт

Промойте и выпотрошите гуся. Натрите его солью и оставьте на часа два

Удалите шею и крылья

Горчицу и мед смешайте

Яблоки нарежьте на 8 долек. Чернослив распарьте в кипятке и затем высушите

Внутрь гуся положите яблоки и чернослив. Заколите шпажками

Смажьте гуся медом и горчицей

Положите тушку в рукав для запекания. Завяжите рукав. И проколите в пару местах его

Отправьте запекаться в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на два часа

Гусь с черносливом и яблоками готов: Видео

Вот такая неописуемая красота получается. Готовьте на здоровье.