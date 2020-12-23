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Гусь с черносливом и яблоками: это торжественное блюдо создаст праздник на вашем столе

Гусь с черносливом и яблоками – настоящий праздник! А приготовить вообще просто!

Гусь с черносливом и яблоками: ингредиенты

Гусь с черносливом и яблоками

  1. 3 (три) ч. ложки – готовой горчицы
  2. 1 (одна) шт – гуся
  3. 3 (три) ч. ложки – меда
  4. 3 (три) шт – яблок
  5. 25 (двадцать пять) шт – чернослива
  6. Соль по вкусу

Гусь с черносливом и яблоками: рецепт

Гусь с черносливом и яблоками

  • Промойте и выпотрошите гуся. Натрите его солью и оставьте на часа два
  • Удалите шею и крылья
  • Горчицу и мед смешайте
  • Яблоки нарежьте на 8 долек. Чернослив распарьте в кипятке и затем высушите
  • Внутрь гуся положите яблоки и чернослив. Заколите шпажками
  • Смажьте гуся медом и горчицей
  • Положите тушку в рукав для запекания. Завяжите рукав. И проколите в пару местах его
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на два часа

Гусь с черносливом и яблоками готов: Видео

Вот такая неописуемая красота получается. Готовьте на здоровье.

Гусь с черносливом и яблоками

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