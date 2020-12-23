Гусь с черносливом и яблоками: это торжественное блюдо создаст праздник на вашем столе

Гусь с черносливом и яблоками – настоящий праздник! А приготовить вообще просто!
Гусь с черносливом и яблоками: ингредиенты
- 3 (три) ч. ложки – готовой горчицы
- 1 (одна) шт – гуся
- 3 (три) ч. ложки – меда
- 3 (три) шт – яблок
- 25 (двадцать пять) шт – чернослива
- Соль по вкусу
Гусь с черносливом и яблоками: рецепт
- Промойте и выпотрошите гуся. Натрите его солью и оставьте на часа два
- Удалите шею и крылья
- Горчицу и мед смешайте
- Яблоки нарежьте на 8 долек. Чернослив распарьте в кипятке и затем высушите
- Внутрь гуся положите яблоки и чернослив. Заколите шпажками
- Смажьте гуся медом и горчицей
- Положите тушку в рукав для запекания. Завяжите рукав. И проколите в пару местах его
- Отправьте запекаться в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на два часа
Гусь с черносливом и яблоками готов: Видео
Вот такая неописуемая красота получается. Готовьте на здоровье.
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