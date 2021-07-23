Маринованные помидоры на зиму без стерилизации. Лучшего рецепта не нашла

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации получаются просто божественными.
Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: ингредиенты
Все ингредиенты с расчётом на одну литровую банку.
- Сладкий перец, морковь, лук — по вкусу
- Помидоры — на глазок
- Сахар — 1,5 ст. л (полтора стакана на литровую банку)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус 9% — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Перец горошком — 5 шт. (пять штук)
- Лавровый лист — 1 шт.
- Любая зелень, зонтик укропа
Способ приготовления:
- В банки уложите веточки укропа, перец обоих видов, до половины выложите помидоры.
- Выложите дольки чеснока , половинки сладкого перца, лавровый лист, доложите помидоры до верха.
- Сверху выложите зонтик укропа
- Залейте в банки кипяток, накройте крышками, затем полотенцем и оставьте на 1о минут.
- Воду слейте в кастрюлю, смешайте с сахаром и солью, доведите до кипения и варите пару минут, затем залейте уксус и проварите ещё полминуты.
- Маринад залейте в банки, закрутите их, переверните и укутайте до остывания.
- Храните в подвале или кладовке.
Маринованные помидоры на зиму без стерилизации — самые вкусные и сочные.
Готовьте на здоровье!
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