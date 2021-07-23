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Маринованные помидоры на зиму без стерилизации. Лучшего рецепта не нашла

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации получаются просто божественными.

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: ингредиенты

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации

Все ингредиенты с расчётом на одну литровую банку.

  1. Сладкий перец, морковь, лук — по вкусу
  2. Помидоры — на глазок
  3. Сахар — 1,5 ст. л (полтора стакана на литровую банку)
  4. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Уксус 9% — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  6. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  7. Перец горошком — 5 шт. (пять штук)
  8. Лавровый лист — 1 шт.
  9. Любая зелень, зонтик укропа

Способ приготовления:

  • В банки уложите веточки укропа, перец обоих видов, до половины выложите помидоры.
  • Выложите дольки чеснока , половинки сладкого перца, лавровый лист, доложите помидоры до верха.
  • Сверху выложите зонтик укропа
  • Залейте в банки кипяток, накройте крышками, затем полотенцем и  оставьте на 1о минут.
  • Воду слейте в кастрюлю, смешайте с сахаром и солью, доведите до кипения и варите пару минут, затем залейте уксус и проварите ещё полминуты.
  • Маринад залейте в банки, закрутите их, переверните и укутайте до остывания.
  • Храните в подвале или кладовке.

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации — самые вкусные и сочные.

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации. Лучшего рецепта не нашла 2

Готовьте на здоровье!

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