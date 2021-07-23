Маринованные помидоры на зиму без стерилизации. Лучшего рецепта не нашла

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации получаются просто божественными.

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации: ингредиенты

Все ингредиенты с расчётом на одну литровую банку.

Сладкий перец, морковь, лук — по вкусу Помидоры — на глазок Сахар — 1,5 ст. л (полтора стакана на литровую банку) Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка) Уксус 9% — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки) Чеснок — 3 з. (три зубчика) Перец горошком — 5 шт. (пять штук) Лавровый лист — 1 шт. Любая зелень, зонтик укропа

Способ приготовления:

В банки уложите веточки укропа, перец обоих видов, до половины выложите помидоры.

Выложите дольки чеснока , половинки сладкого перца, лавровый лист, доложите помидоры до верха.

Сверху выложите зонтик укропа

Залейте в банки кипяток, накройте крышками, затем полотенцем и оставьте на 1о минут.

Воду слейте в кастрюлю, смешайте с сахаром и солью, доведите до кипения и варите пару минут, затем залейте уксус и проварите ещё полминуты.

Маринад залейте в банки, закрутите их, переверните и укутайте до остывания.

Храните в подвале или кладовке.

Маринованные помидоры на зиму без стерилизации — самые вкусные и сочные.

Готовьте на здоровье!