Великолепный салат «Кардинал». Прекрасное блюдо на Новый год

Салат получается с оригинальным сочетанием вкусов: здесь и свинина, и грецкие орехи, лук, кукуруза и гранат. Блюдо сытное, красивое – формируется салат слоями и украшается зернами граната.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина отварная, 350 г;

кукуруза, 150 г;

яйца, 3 шт;

морковь и картофель по2 шт;

лук красный или обычный, половина;

орехи грецкие, 75 г;

гранат зерна, соль, майонез.

Процесс приготовления

Салат формируется слоями и над каждым делается сеточка майонеза.

Свинину отвариваем в подсоленной воде с вашим и любимыми специями, остужаем и режем мелким кубиком.

Можно использовать кольцо или глубокую миску, застеленную пленкой.

Первый слой – тертая морковь.

Второй слой – измельченные орехи.

Третий слой – тертые яйца, немного подсаливаем.

Четвертый слой – кукуруза.

Пятый слой – мясо.

Шестой слой – лук.

Седьмой слой – тертый картофель немного досаливаем.

Накрываем форму блюдом и переворачиваем, убираем форму.

Украшаем салат сверху майонезом и посыпаем зернами граната и веточками зелени.

Ставим в холодильник на 1 час для охлаждения.