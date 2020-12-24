Великолепный салат «Кардинал». Прекрасное блюдо на Новый год

Салат получается с оригинальным сочетанием вкусов: здесь и свинина, и грецкие орехи, лук, кукуруза и гранат. Блюдо сытное, красивое – формируется салат слоями и украшается зернами граната.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина отварная, 350 г;
- кукуруза, 150 г;
- яйца, 3 шт;
- морковь и картофель по2 шт;
- лук красный или обычный, половина;
- орехи грецкие, 75 г;
- гранат зерна, соль, майонез.
Процесс приготовления
Салат формируется слоями и над каждым делается сеточка майонеза.
Свинину отвариваем в подсоленной воде с вашим и любимыми специями, остужаем и режем мелким кубиком.
Можно использовать кольцо или глубокую миску, застеленную пленкой.
Первый слой – тертая морковь.
Второй слой – измельченные орехи.
Третий слой – тертые яйца, немного подсаливаем.
Четвертый слой – кукуруза.
Пятый слой – мясо.
Шестой слой – лук.
Седьмой слой – тертый картофель немного досаливаем.
Накрываем форму блюдом и переворачиваем, убираем форму.
Украшаем салат сверху майонезом и посыпаем зернами граната и веточками зелени.
Ставим в холодильник на 1 час для охлаждения.
Если вы не любите консервированную кукурузу, замените ее горошком. Также свинину можно успешно заменить языком.
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