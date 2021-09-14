С куриным фаршем получается вкуснее. Котлеты «осенние» по-селянски

Думаете, что из самого «сухого» фарша на одной только куриной грудке невозможно приготовить сочные котлеты? Тогда вы просто не пробовали приготовить их по-селянски. Уверена, что после просмотра фотографий готового блюда, вы сохраните рецепт в закладках.

Котлеты, биточки, назвать их можно по-разному, но название этого блюда на вкус никак не влияет. Сочные, нежные, вкусные котлеты, одним только ароматом пробуждают аппетит! Весь секрет в соусе, в состав которого входят белые лесные грибы. Конечно же их можно заменить и на шампиньоны, но вкус уже будет не тот. Я только из-за этого рецепта осенью стараюсь заморозить как можно больше боровиков.

Что понадобится из продуктов:

фарш куриный–600 г

грибы–200г

лук–1 шт +1

сметана–4 ст.л

вода-100 мл

мука–1 ст.л

яйцо–1 шт

соль

чёрный молотый перец

сушеный чеснок

масло сливочное – 30 г

панировочные сухари– 2 ст.л

Как готовить:

К куриному фаршу добавьте перемолотый лук, яйцо И панировочные сухари. Посолите, приправьте перцем и сушёным чесноком, хорошо перемешайте, отбейте

Сформируете из фарша «шайбочки», и обваляв их в муке с обеих сторон, обжарьте на сковороде до золотистой корочки( до готовности доводить не нужно)

Грибочки помойте, нарежьте небольшими кубиками, затем обжарьте их на сливочном масле, нарежьте мелко репчатый лук и добавьте в сковороду к грибам, доведите до готовности

Добавьте сметану, немного воды, если хотите соус погуще, на этапе обжаривания грибов добавьте муку, а потом уже влейте сметану и воду.

Посолите по вкусу

Выкладывайте обжаренные котлетки в сковороду с соусом, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15 минут

Готовое блюдо посыпьте мелко рубленной зеленью и подавайте к столу горячим к любому гарниру. Вкуснее всего такие котлетки сочетается с картофельным пюре

Хочу пожелать вам приятного аппетита, хорошего настроения и готовьте с удовольствием!