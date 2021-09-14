С куриным фаршем получается вкуснее. Котлеты «осенние» по-селянски

Думаете, что из самого «сухого» фарша на одной только куриной грудке невозможно приготовить сочные котлеты? Тогда вы просто не пробовали приготовить их по-селянски. Уверена, что после просмотра фотографий готового блюда, вы сохраните рецепт в закладках.
Котлеты, биточки, назвать их можно по-разному, но название этого блюда на вкус никак не влияет. Сочные, нежные, вкусные котлеты, одним только ароматом пробуждают аппетит! Весь секрет в соусе, в состав которого входят белые лесные грибы. Конечно же их можно заменить и на шампиньоны, но вкус уже будет не тот. Я только из-за этого рецепта осенью стараюсь заморозить как можно больше боровиков.
Что понадобится из продуктов:
- фарш куриный–600 г
- грибы–200г
- лук–1 шт +1
- сметана–4 ст.л
- вода-100 мл
- мука–1 ст.л
- яйцо–1 шт
- соль
- чёрный молотый перец
- сушеный чеснок
- масло сливочное – 30 г
- панировочные сухари– 2 ст.л
Как готовить:
К куриному фаршу добавьте перемолотый лук, яйцо И панировочные сухари. Посолите, приправьте перцем и сушёным чесноком, хорошо перемешайте, отбейте
Сформируете из фарша «шайбочки», и обваляв их в муке с обеих сторон, обжарьте на сковороде до золотистой корочки( до готовности доводить не нужно)
Грибочки помойте, нарежьте небольшими кубиками, затем обжарьте их на сливочном масле, нарежьте мелко репчатый лук и добавьте в сковороду к грибам, доведите до готовности
Добавьте сметану, немного воды, если хотите соус погуще, на этапе обжаривания грибов добавьте муку, а потом уже влейте сметану и воду.Посолите по вкусу
Выкладывайте обжаренные котлетки в сковороду с соусом, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15 минут
Готовое блюдо посыпьте мелко рубленной зеленью и подавайте к столу горячим к любому гарниру. Вкуснее всего такие котлетки сочетается с картофельным пюре
Хочу пожелать вам приятного аппетита, хорошего настроения и готовьте с удовольствием!
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