Маринованная кукуруза в початках на зиму. Обалденная закуска

Маринованная кукуруза в початках на зиму получается очень вкусной и ароматной.
Маринованная кукуруза в початках на зиму: ингредиенты
- Кукуруза в початках
- Вода
- Уксус 9%
- Чёрный перец горошком
- Отвар, оставшийся после варки початков
- Соль
- Сахар
Способ приготовления:
- Початки очистите от листьев и волосков, хорошо помойте и обсушите полотенцем. Отварите на небольшом огне, в нужном для наполнения банок количества воды около 5 минут. Затем початки достаньте, облейте проточной холодной водой, выложите на полотенце, чтобы впиталась лишняя вода.
- Пока кукуруза отмокает, подготовьте банки и крышки: их хорошенько вымойте, лучше с содой и поставьте горлышками вниз в широкую кастрюлю с водой, туда же опустите закаточные крышки, вскипятите. Простерилизуйте 15 минут, достаньте горячие банки и поставьте горлышками вниз на чистое полотенце, крышки оставьте в кастрюле с водой.
- Займитесь маринадом: на 1 л. кукурузного отвара положите 1 ст. л соли, 2 ст. л сахара, влейте 1/4 ст. уксуса. Вскипятите маринад и варите 3 минуты.
- Початки разложите по банкам, добавьте в каждую по 3 горошка перца, залейте горячим маринадом. Накройте сверху закаточными крышками, поместите в кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения. Банки пастеризуйте около часа.
- По истечении времени банки достаньте, закрутите крышками, переверните вверх донышками, укройте одеялом. Через сутки можете поставить на хранение.
Маринованная кукуруза в початках на зиму — быстро и вкусно.
Приятного аппетита!
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