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Маринованная кукуруза в початках на зиму. Обалденная закуска

Маринованная кукуруза в початках на зиму получается очень вкусной и ароматной.

Маринованная кукуруза в початках на зиму: ингредиенты

Маринованная кукуруза в початках на зиму

  1. Кукуруза в початках
  2. Вода
  3. Уксус 9%
  4. Чёрный перец горошком
  5. Отвар, оставшийся после варки початков
  6. Соль
  7. Сахар

Способ приготовления:

  • Початки очистите от листьев и волосков, хорошо помойте и обсушите полотенцем. Отварите на небольшом огне, в нужном для наполнения банок количества воды около 5 минут. Затем початки достаньте, облейте проточной холодной водой, выложите на полотенце, чтобы впиталась лишняя вода.
  • Пока кукуруза отмокает, подготовьте банки и крышки: их хорошенько вымойте, лучше с содой и поставьте горлышками вниз в широкую кастрюлю с водой, туда же опустите закаточные крышки, вскипятите. Простерилизуйте 15 минут, достаньте горячие банки и поставьте горлышками вниз на чистое полотенце, крышки оставьте в кастрюле с водой.
  • Займитесь маринадом: на 1 л. кукурузного отвара положите 1 ст. л соли, 2 ст. л сахара, влейте 1/4 ст. уксуса. Вскипятите маринад и варите 3 минуты.
  • Початки разложите по банкам, добавьте в каждую по 3 горошка перца, залейте горячим маринадом. Накройте сверху закаточными крышками, поместите в кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения.
    Банки пастеризуйте около часа.
  • По истечении времени банки достаньте, закрутите крышками, переверните вверх донышками, укройте одеялом. Через сутки можете поставить на хранение.

Маринованная кукуруза в початках на зиму — быстро и вкусно.

Маринованная кукуруза в початках на зиму. Обалденная закуска 2

Приятного аппетита!

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