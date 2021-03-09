Десерт с бананом. Любители бананов с удовольствием полакомятся этим лёгким десертом

Десерт с бананом — невероятно вкусное и полезное лакомство. Десерт имеет в меру сладкий сливочный вкус. Для его приготовления не нужно много ингредиентов.
Десерт с бананом: ингредиенты
- 3 (три) шт — желтков
- 400 (четыреста) мл — сливок
- 4 (четыре) ст. ложки — сахара
- 1 (одна) шт — бананов
Рецепт приготовления:
- Желтки и половину сахара взбейте
- Доведите сливки до кипения и поставьте на маленький огонь. Добавьте измельченный в блендере банан и перемешайте. Снова доведите до кипения, снимите с огня и перетрите массу через сито
- Помешивая, влейте во взбитые с сахаром желтки не совсем много сливочной массы. Затем быстро влейте яичную смесь к сливкам, интенсивно перемешивая
- Смесь разлейте для крем-брюле в порционные формы, поместите их на противень. Влейте воду так, чтобы она доходила до середины формочек. Отправьте десерт выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на полчаса. После того как они остынут, уберите в холодильник, на несколько часов. Охлажденный десерт посыпьте оставшимся сахаром и отправьте на верхнюю полку разогретой духовки. Сахар должен превратиться в корочку. Десерт с бананом украсьте кусочками фруктов. Этот вариант сладкого отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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