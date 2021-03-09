Скатерть-Самобранка

5 322 подписчика

Десерт с бананом. Любители бананов с удовольствием полакомятся этим лёгким десертом

Десерт с бананом — невероятно вкусное и полезное лакомство. Десерт имеет в меру сладкий сливочный вкус. Для его приготовления не нужно много ингредиентов.

Десерт с бананом

Десерт с бананом: ингредиенты

  1. 3 (три) шт — желтков
  2. 400 (четыреста) мл — сливок
  3. 4 (четыре) ст. ложки — сахара
  4. 1 (одна) шт — бананов

Рецепт приготовления:

  • Желтки и половину сахара взбейте
  • Доведите сливки до кипения и поставьте на маленький огонь. Добавьте измельченный в блендере банан и перемешайте. Снова доведите до кипения, снимите с огня и перетрите массу через сито

Десерт с бананом

  • Помешивая, влейте во взбитые с сахаром желтки не совсем много сливочной массы. Затем быстро влейте яичную смесь к сливкам, интенсивно перемешивая
  • Смесь разлейте для крем-брюле в порционные формы, поместите их на противень. Влейте воду так, чтобы она доходила до середины формочек. Отправьте десерт выпекаться в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на полчаса. После того как они остынут, уберите в холодильник, на несколько часов. Охлажденный десерт посыпьте оставшимся сахаром и отправьте на верхнюю полку разогретой духовки. Сахар должен превратиться в корочку. Десерт с бананом украсьте кусочками фруктов. Этот вариант сладкого отлично подходит как для праздничного стола, так и для повседневного.
    Готовьте с удовольствием и на здоровье.

 

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх