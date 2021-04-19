Варёное сало. Рецепт от настоятельницы женского монастыря

Вареное сало это универсальное дополнение к любому блюду, может подойти также к чаю. Кусочек такого сала с хлебом насытит Вас на несколько часов.

Варёное сало: ингредиенты

Чеснок – 3(три) головки Сало с прорезью – 1 кг. (один килограмм) Чёрный молотый перец – 3 ст. л. (три столовых ложки) Вода – 1 л. (один литр) Перец(горошком) – 5 г. (пять грамм) Луковая шелуха – 2(две) горсти Лавровый лист – 2 шт. (две штуки) Морская соль – 170 г. (сто семьдесят грамм)

Как приготовить:

Промойте луковую шелуху в тёплой воде, патом выложите половину на дно кастрюли. Выложите сверху куски сала, перец горошком, лавровые листья и соль. Для насыщенности привкуса копчёности в маринад можете добавить 50 г. (пятьдесят грамм) чернослива. После того, как поместите ингредиенты в кастрюлю, выложите поверх сала остатки луковой шелухи и залейте всё водой. Патом отправьте кастрюлю на огонь и ждите, пока вода закипит. А патом варите сало 15-20 минут на среднем огне.

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте полностью остыть, патом отправьте в холодильник на ночь, чтобы оно настоялось и пропитались маринадом. Утром достаньте сало из кастрюли, очистите от шелухи и с помощью бумажных полотенец осушите.

Хорошо натрите сало чесноком и чёрным молотым перцем. Для большей ароматности можете ещё добавить измельчённый лавровый лист.

Для большей ароматности можете ещё добавить измельчённый лавровый лист. Патом заверните сало в пергамент или пищевую плёнку и отправьте в морозилку на 7-9 часов. Лучше делайте это ночью, чтобы утром можно было попробовать аппетитную закуску.

Достаньте сало из морозилки, дайте 5-10 минут постоять, чтобы оно слегка оттаяло и нарежьте тонкими ломтиками.

Варёное сало — готово!

Надеемся Вам понравится!