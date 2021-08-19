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Помидоры в шубе. Закуска из мясистых овощей

Помидоры в шубе готовятся легко и быстро, а их вкус запомнится вашим гостям надолго.

Помидоры в шубе: ингредиенты

Помидоры в шубе

  1. Вареное яйцо
  2. Помидоры среднего размера — 3 шт. (три штуки)
  3. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
  5. Чеснок — 2 д. (две дольки)
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Зелень для украшения

Пошаговое приготовление:

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  • Помидоры нарежьте тонкими кружками, разложите на плоском блюде, поперчите, посолите.
  • Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок.
  • Сырную массу тщательно перемешайте ложкой.
  • Сыр с майонезом и чесноком выложите на помидоры.
  • На самой мелкой тёрке натрите вареное яйцо и присыпьте ими помидоры с сыром.
  • Немного дайте помидорам пропитаться, посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Помидоры в шубе на вкус получаются безумно вкусными.

Помидоры в шубе. Закуска из мясистых овощей 6

Приятного аппетита!

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