Помидоры в шубе. Закуска из мясистых овощей

Помидоры в шубе готовятся легко и быстро, а их вкус запомнится вашим гостям надолго.
Помидоры в шубе: ингредиенты
- Вареное яйцо
- Помидоры среднего размера — 3 шт. (три штуки)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Чеснок — 2 д. (две дольки)
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень для украшения
Пошаговое приготовление:
- Помидоры нарежьте тонкими кружками, разложите на плоском блюде, поперчите, посолите.
- Сыр натрите на мелкой тёрке, добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок.
- Сырную массу тщательно перемешайте ложкой.
- Сыр с майонезом и чесноком выложите на помидоры.
- На самой мелкой тёрке натрите вареное яйцо и присыпьте ими помидоры с сыром.
- Немного дайте помидорам пропитаться, посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Помидоры в шубе на вкус получаются безумно вкусными.
Приятного аппетита!
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