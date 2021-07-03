Готовлю пирог «Для ленивых»: трачу 5 минут своего времени, а остальное делает духовка (очень люблю его летом)

Пирог готовится настолько быстро, что вы и не заметите, как его сделаете. Для начинки берите любые фрукты и ягоды, консервированные и свежие, мороженные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар, 200 г;

ванилин;

соль щепотка;

сливочное масло растопленное и охлажденное, 75 г;

сметана, 150 г;

мука, 240 г;

разрыхлитель, пакетик;

начинка.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с солью и сахаром до пышности и густой массы. По вкусу добавляем ванилин.

Вливаем растопленное и остывшее сливочное масло и сметану комнатной температуры. Взбиваем миксером до однородности.

Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в массу, вымешиваем тесто.

Смешиваем тесто с кусочками персиков или ананасами, любыми ягодами и прочими наполнителями по вашему вкусу.

Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах около 35 минут. Готовность проверяем шпажкой.

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой или поливаем растопленным шоколадом. Можно сделать быстрый крем из сметаны или сливок с сахарной пудрой.