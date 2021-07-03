Готовлю пирог «Для ленивых»: трачу 5 минут своего времени, а остальное делает духовка (очень люблю его летом)

Пирог готовится настолько быстро, что вы и не заметите, как его сделаете. Для начинки берите любые фрукты и ягоды, консервированные и свежие, мороженные.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- сахар, 200 г;
- ванилин;
- соль щепотка;
- сливочное масло растопленное и охлажденное, 75 г;
- сметана, 150 г;
- мука, 240 г;
- разрыхлитель, пакетик;
- начинка.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с солью и сахаром до пышности и густой массы. По вкусу добавляем ванилин.
Вливаем растопленное и остывшее сливочное масло и сметану комнатной температуры. Взбиваем миксером до однородности.
Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в массу, вымешиваем тесто.
Смешиваем тесто с кусочками персиков или ананасами, любыми ягодами и прочими наполнителями по вашему вкусу.
Форму для запекания застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах около 35 минут. Готовность проверяем шпажкой.
Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой или поливаем растопленным шоколадом. Можно сделать быстрый крем из сметаны или сливок с сахарной пудрой.
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