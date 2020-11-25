Скатерть-Самобранка

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Невероятно вкусная закуска из селёдки. Не заметите как съели!

Солёная селёдочка во всех проявлениях хороша! А если добавить лук и отварить картошечку, то ничего больше и не надо. Но мы, женщины, стремимся не только к тому, чтобы всем было вкусно, но хотим удивлять своими блюдами. Предлагаю вашему вниманию рецепт интересной закуски из селёдки. Рыбка получается вкусной за счёт горчичного соуса, а как его приготовить сейчас расскажу. Записывайте рецепт.

Невероятно вкусная закуска из селёдки. Не заметите как съели!

Ингредиенты:

  • слабосолёная сельдь – 1 штука;
  • горчица- 1 ч. лодка с горкой;
  • горчица французская – 2 ч. ложки;
  • лимонный сок – 1 ст. ложка;
  • посолнечное масло – 6 ст. ложек;
  • сахар – 1 ч. ложка;
  • яйцо – 1 штука;
  • укроп свежий -50 грамм.

Разделываем сельдь, нарезаем филе на порционные кусочки, укладываем в баночку. Вес селёдки приблизительно 500 грамм, поэтому я мариную в полулитровой банке. На порезанные кусочки наливаем растительное масло. Масло должно покрыть рыбу сверху. Дать постоять 30 минут.

Невероятно вкусная закуска из селёдки. Не заметите как съели!

Готовим ароматный соус

Берем яйцо и добавляем сахар, растираем до пенки, добавляем горчицу, острую и зерновую. Добавляем лимонный сок, зелёный укроп. Перетираем соус, добавляем масло из селёдки. Перемешиваем. Этим маринадом заливаем сельдь. Банку плотно закрываем и оставляем минимум на три часа в холодильнике.

Обычно я мариную вечером, и на другой день рыбка пропитывается, она готова к употреблению. Конечно такую селедку следует мариновать не одну, потому что её никогда не бывает на столе много.

Подаю я такую закуску на подушке из колечек красного лука. Выложенную рыбку поливаю соусом, ведь и его гости съедают с удовольствием.

Невероятно вкусная закуска из селёдки. Не заметите как съели!

Можно сделать очень вкусный бутерброд с бородинским хлебом. Сначала намазать маринад, потом положить лучок и селёдку. Закуска невероятная, очень оригинально смотрится на столе. Рекомендую к приготовлению. Желаю крепкого здоровья и хорошего аппетита!

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