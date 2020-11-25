Невероятно вкусная закуска из селёдки. Не заметите как съели!

Солёная селёдочка во всех проявлениях хороша! А если добавить лук и отварить картошечку, то ничего больше и не надо. Но мы, женщины, стремимся не только к тому, чтобы всем было вкусно, но хотим удивлять своими блюдами. Предлагаю вашему вниманию рецепт интересной закуски из селёдки. Рыбка получается вкусной за счёт горчичного соуса, а как его приготовить сейчас расскажу. Записывайте рецепт.

Ингредиенты:

слабосолёная сельдь – 1 штука;

горчица- 1 ч. лодка с горкой;

горчица французская – 2 ч. ложки;

лимонный сок – 1 ст. ложка;

посолнечное масло – 6 ст. ложек;

сахар – 1 ч. ложка;

яйцо – 1 штука;

укроп свежий -50 грамм.

Разделываем сельдь, нарезаем филе на порционные кусочки, укладываем в баночку. Вес селёдки приблизительно 500 грамм, поэтому я мариную в полулитровой банке. На порезанные кусочки наливаем растительное масло. Масло должно покрыть рыбу сверху. Дать постоять 30 минут.

Готовим ароматный соус

Берем яйцо и добавляем сахар, растираем до пенки, добавляем горчицу, острую и зерновую. Добавляем лимонный сок, зелёный укроп. Перетираем соус, добавляем масло из селёдки. Перемешиваем. Этим маринадом заливаем сельдь. Банку плотно закрываем и оставляем минимум на три часа в холодильнике.

Обычно я мариную вечером, и на другой день рыбка пропитывается, она готова к употреблению. Конечно такую селедку следует мариновать не одну, потому что её никогда не бывает на столе много.

Подаю я такую закуску на подушке из колечек красного лука. Выложенную рыбку поливаю соусом, ведь и его гости съедают с удовольствием.

Можно сделать очень вкусный бутерброд с бородинским хлебом. Сначала намазать маринад, потом положить лучок и селёдку. Закуска невероятная, очень оригинально смотрится на столе. Рекомендую к приготовлению. Желаю крепкого здоровья и хорошего аппетита!