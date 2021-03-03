К закускам можно отнести и тарталетки, и бутерброды, и рулеты, паштеты. А если закуски подать оригинально оформленными, то простую и вкусную закуску, можно превратить в праздничную!
Вкусные закуски: Крабовые палочки в кляре.
Крабовые палочки в кляре — простая и вкусная закуска. Готовится очень быстро. Отличный вариант закуски для праздничного стола!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 250 (двести пятьдесят) гр — крабовых палочек
- 1 (одна) шт — яиц
- 4 (четыре) ст. ложки — муки
- 50 (пятьдесят) мл — пива светлого
- половина лимона
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 20 (двадцать) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Крабовые палочки положите в посуду, посолите, поперчите, сбрызните соком половины лимона и оставьте на 15 минут
- Яйца взбейте до пены
- Добавьте к яйцам пиво
- Затем всыпьте муку и перемешайте до однородной массы. Наш кляр готов
- Крабовые палочки обмакните в получившийся кляр и обжаривайте в разогретом растительном масле
- Обжаривайте с двух сторон до золотистости цвета кляра
- Подача крабовых палочек — это находка для ваших фантазий. Подавать их можно и горячими, и холодными, и с соусом, и без! Вкусная закуска на стол готова! На здоровье!
Наггетсы как в Макдональдс.
Приготовить вкусную закуску на стол совсем не сложно!Сегодня, готовим наггетсы, как во всеми любимом Макдональдсе. Отличный вариант закуски для вечеринки, или детского праздника!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — куриного филе
- 3 (три) ст. ложки — лимонного сока
- 5 (пять) зубчиков — чеснока
- 1 (одна) шт — яиц
- 5 (пять) ст. ложек — растительного масла
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- половина стакана — панировочных сухарей
Рецепт приготовления:
- Куриное филе тщательно промойте и нарежьте на средние кусочки
- Засыпьте кусочки курицы солью, выдавите к ним чеснок и все тщательно перемешайте
- В отдельной посуде взбейте яйцо и 4 столовых ложек воды
- В другую посуду насыпьте панировочные сухари. Обмакните курицу сначала в яйцо, затем в сухари панировочные
- Налейте растительное масло на сковороду. Разогрейте. Выложите наши наггетсы и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки
- После того, как вы обжарите наггетсы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир убрать. Подавать их с любимым соусом! Расскажу вам, как приготовить соус «Барбекю». Лук репчатый – 40 гр, томатная паста — 200 гр, соус Ворчестер – 40 гр, молотый имбирь – 5 гр, горчица – 30 гр, чеснок – 1-2 зубчика, растительное масло, соль, перец черный молотый – по вкусу.
- Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соус Ворчестер, горчицу, сухой молотый имбирь и мелко рубленный чеснок, размешайте ингредиенты. Варите соус на медленном огне в течение 10-12 минут до нужной консистенции, добавьте соль и черный перец по вкусу. Готово!
Пицца на лаваше в духовке.
Отличный вариант простой и вкусной закуски! Почему я люблю этот рецепт, потому что, не нужно заморачиваться с тестом. С начинкой можно экспериментировать!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 2 (две) шт — тонкого лаваша
- 4 (четыре) ст. ложки — кетчупа и майонеза
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 100 (сто) гр — колбасы
- 1 (одна) шт — помидоров
- 1 (один) пучок — зеленого лука
Рецепт приготовления:
- Положите лаваш на чистый и сухой противень или форму для запекания. Смажьте двумя столовыми ложками майонеза. Сверху положите второй лаваш и смажьте майонезом. Основа для пиццы готова
- Лук и колбасу нарежьте полукольцами
- И разложите равномерно
- Далее слой зелени, помидоров, можно и зеленый лук
- Распределите тертый сыр по всей поверхности пиццы. Прогрейте духовку до 200 градусов и поставьте пиццу на 15 минут
- Вкусная закуска на стол готова! Можно добавить в начинку грибы, консервированную кукурузу, или же ветчину. Можно вареную курицу.
Летний овощной рулет из кабачков.
Кабачковый рулет сочетается практически с любыми начинками, с ними можно экспериментировать бесконечно, каждый раз получая новый и интересный вкус. Сам корж для рулета выпекается в духовке, блюдо в целом получается легкое, сытное и вкусное! Такую вкусную закуску можно подать и на праздничный стол!
Необходимы следующие ингредиенты:
- 2 (две) шт — цукини
- 1 (один) стакан — муки
- 3 (три) шт — яиц
- 1 (одна) ч. ложка -разрыхлителя
- 2 (две) шт — моркови
- 1 (одна) шт — сладкого болгарского перца
- 1 (одна) шт — помидор
- 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
- 100 (сто) гр — творога
- зелень по вкусу
- соль по вкусу
- растительное масло по вкусу
Рецепт приготовления:
- Кабачки прямо с кожурой натрите на крупной терке, хорошо отожмите и переложите в глубокую посуду
- Добавьте натертую крупно луковицу, муку, разрыхлитель, соль по вкусу, укроп и яичные желтки. Перемешайте
- Добавьте отдельно взбитые с щепоткой соли белки
- Аккуратно перемешайте все и вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
- Готовое тесто переложите бумагой вниз на мокрое полотенце и дайте остыть, а тем временем приготовьте начинку. Для этого нужно нарезать произвольно лук, морковь, перец и помидоры
- Овощи обжарьте до готового состояния и в конце добавьте соль
- Дайте начинке остыть. После чего добавьте тертый сыр, измельченный укроп или любую другую свежую зелень, творог. Перемешайте
- Переверните остывшее тесто вверх бумагой и снимите ее. Выложите сверху овощную начинку, равномерно распределив
- Сверните рулет. После чего, разрежьте рулет на порционные кусочки. Подавайте к столу. Это блюдо хорошо как в холодном, так и в горячем виде. Простая и вкусная закуска. Из доступных ингредиентов. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Вкусные закуски: Соус — дип из запеченных баклажан.
Эта простая и вкусная закуска отлично подойдет к мясу, картофелю, матнакашу. Небольшой секрет: дайте блюду настояться пару часов, и оно станет еще вкуснее и ароматнее.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 500 (пятьсот) гр — баклажан
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — базилика
- 400 (четыреста) гр — помидоров
- 3 (три) ст. ложки — растительного масла
- 1 (один) пучок — петрушки
- соль по вкусу
- душистый молотый перец по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Помидоры и баклажаны нарежьте крупными кусочками, посолите, полейте растительным маслом. Поверх помидоров разложите листики базилика
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на сорок минут
- После чего, с запеченных овощей, снимите кожицу. Измельчите лук и петрушку. Добавьте лимонный сок, соль, перец, масло и при помощи блендера измельчите все до однородной массы
- Этот соус можно храните в холодильнике не более трех дней! Намазать на хлеб, и есть со сладким чаем! Невероятно вкусное лакомство! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Фаршированная сельдь.
Невероятно простая и вкусная закуска! Блюдо получается очень вкусным и сытным! Начинки можно использовать самые различные! В данном рецепте нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов. Чтобы начинка и рыба хорошо держали форму, я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (одна) шт — малосольной сельди
- 1 (одна) шт — вареной моркови
- 1 (одна) шт — вареного яйца
- 2 (две) ст. ложки — консервированного горошка
- 1 (одна) ст. ложка — маринованных каперсов
- 1 (одна) ч. ложка — дижонской горчицы
- 1 (одна) ч. ложка — быстрорастворимого желатина
- 40 (сорок) мл — воды
- 2 (две) ст. ложки — майонеза
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Подготовьте селедочное филе: снимите его с хребта, удалите кожу, косточки
- Отварите яйцо и морковь, очистите их, порубите мелко кубиками
- Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился
- Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином. Остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу
- Соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу. Перемешайте хорошо. Это получится наша начинка
- На дно филе выложите начинку
- Накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной. Чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холодильник, часа на два до подачи вкусной закуски на стол! Затем нарежьте порционными кусочками и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Будьте здоровы.
Говядина, маринованная в водке.
Отличная, наивкуснейшая закуска! Эта нарезка украсит ваш праздничный стол! Представлю, вам, рецепт приготовления простой и вкусной закуски! Блюдо выглядит богатым, изысканным! Отлично подойдет к бутылочке хорошего вина. И пусть вас не смущает, как мясо, которое мариновалось в водке, может подойти к вину? Дело в том, что водка и вовсе не чувствуется в мясе! Ни запаха, ни аромата — ничего!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (один) кг — говядины
- 100 (сто) гр — соли
- 250 (двести пятьдесят) мл — водки
- 50 (пятьдесят) гр — сахара
- 1 (одна) ст. ложка — черного молотого перца
- 3 (три) ст. ложки — подсолнечного масла
Рецепт приготовления:
- Возьмите пакет для замораживания продуктов, вставьте его в посуду, в которой будете мариновать мясо. В пакет положите сахар, соль и перец горошком
- После чего добавьте водку и подсолнечное масло. Все перемешайте
- Мясо уложите в пакет и хорошо его завяжите. Уберите в холодильник на три дня. В течение трех дней, мясо периодически надо переворачивать, пакет встряхивать, чтобы маринад просочился равномерно
- По истечении трех дней мясо достаньте из маринада. НЕ промывайте его
- Промокните бумажным полотенцем
- Мясо нарежьте тонкими ломтиками
- И можно употреблять. Вкуса или аромата водки вы вообще не почувствуете. Его можно хранить в холодильнике, просто в контейнере. С каждым днем оно будет темнее и суше, это нормально. Ешьте спокойно. Для любителей поострее, можно посыпать черным молотым перцем. Очень вкусная закуска на стол. Будьте здоровы!
«Мужская» закуска.
Сытная, вкусная, мясная с сыром закуска! Простая и вкусная закуска отлично подойдет для праздничного стола!
Почему мужская, потому что в ней есть все, что делает закусочку сытной, вкусной, и полезной! Выглядит очень празднично и аппетитно! Поэтому обязательно приготовьте, и вам точно понравится!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — мясного фарша
- 1 (одна) шт — куриного яйца
- 6 (шесть) ломтиков — хлеба
- 300 (триста) гр — цветной капусты
- соль по вкусу
- 20 (двадцать) гр — сливочного масла
- 1 (одна) шт — плавленого сыра
- свежемолотый перец
Рецепт приготовления:
- Возьмите хлеб и вырежьте кружочки диаметром для формочек для кексов
- Форму смажьте сливочным маслом и на дно выложите хлеб
- Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Разделите его на равные части, сформируйте котлеты и выложите на хлеб в формочках
- Капусту цветную разделите на соцветия и положите на фарш
- Сырок и яйца разомните вилкой. Выложите эту массу на капусту и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
- Подавать эту простую и вкусную закуску можно с овощами, картофелем, рисом. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!
Соленая красная рыба.
Что может быть вкуснее соленой красной рыбы? Если все правильно сделать, рыба получится божественной. И она станет настоящей «королевой» вашего застолья! Рецепт отличный, среди множества других. Рекомендую именно его!
Подготовим следующие ингредиенты:
- красная рыба весом в 4 кг
- 5 (пять) ст. ложек — красной рыбы
- 10 (десять) ст. ложек — соли крупной
- 1 (одна) ст. ложка — перца
- 3 (три) шт — лаврового листа
- 1 (одна) шт — лимона
Рецепт приготовления:
- Острым ножом сделайте глубокий разрез по позвоночнику. Отрежьте верхнюю филейную часть рыбы вместе с ребрами
- После чего, ножом, подденьте позвоночник и срежьте нижнюю часть филе
- Хребет, хвост, обрезки в суп
- Пленку срежьте с брюха
- Очистите филе от костей
- Смешайте соль, сахар, перец, измельченный лавровый лист
- Возьмите посуду для засолки. На дно высыпьте небольшой слой смеси специй. Выложите одну часть филе шкуркой вниз. Сверху натрите смесью специй филейную часть
- Далее выложите слой ломтиков лимона
- Второй кусок филе внутри хорошо натрите смесью специй, и накройте лимоны и покройте сверху оставшейся частью смеси перцев
- Отправьте рыбу солиться на двое суток в холодильник. По истечении этого времени, промойте рыбу в холодной воде. Замочите ее на 15 минут
- Выложите кусок филе на ровную поверхность, сделайте косой надрез и, максимально прижмите лезвие ножа к шкуре рыбы, отделите филе от шкуры
- Рыба готова к употреблению! На здоровье! Вот такая вкусная закуска на стол у нас получается! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
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