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Вкусные закуски:

К закускам можно отнести и тарталетки, и бутерброды, и рулеты, паштеты. А если закуски подать оригинально оформленными, то простую и вкусную закуску, можно превратить в праздничную!

Вкусные закуски: Крабовые палочки в кляре.

Крабовые палочки в кляре — простая и вкусная закуска. Готовится очень быстро. Отличный вариант закуски для праздничного стола!

Вкусные закуски

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 250 (двести пятьдесят) гр — крабовых палочек
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 4 (четыре) ст. ложки — муки
  4. 50 (пятьдесят) мл — пива светлого
  5. половина лимона
  6. соль по вкусу
  7. перец по вкусу
  8. 20 (двадцать) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Крабовые палочки положите в посуду, посолите, поперчите, сбрызните соком половины лимона и оставьте на 15 минут
  • Яйца взбейте до пены
  • Добавьте к яйцам пиво
  • Затем всыпьте муку и перемешайте до однородной массы. Наш кляр готов
  • Крабовые палочки обмакните в получившийся кляр и обжаривайте в разогретом растительном масле
  • Обжаривайте с двух сторон до золотистости цвета кляра
  • Подача крабовых палочек — это находка для ваших фантазий. Подавать их можно и горячими, и холодными, и с соусом, и без! Вкусная закуска на стол готова! На здоровье!

Наггетсы как в Макдональдс.

Приготовить вкусную закуску на стол совсем не сложно!

Сегодня, готовим наггетсы, как во всеми любимом Макдональдсе. Отличный вариант закуски для вечеринки, или детского праздника!

Вкусные закуски

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — куриного филе
  2. 3 (три) ст. ложки — лимонного сока
  3. 5 (пять) зубчиков — чеснока
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. 5 (пять) ст. ложек — растительного масла
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. половина стакана — панировочных сухарей

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе тщательно промойте и нарежьте на средние кусочки
  • Засыпьте кусочки курицы солью, выдавите к ним чеснок и все тщательно перемешайте
  • В отдельной посуде взбейте яйцо и 4 столовых ложек воды
  • В другую посуду насыпьте панировочные сухари. Обмакните курицу сначала в яйцо, затем в сухари панировочные
  • Налейте растительное масло на сковороду. Разогрейте. Выложите наши наггетсы и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки
  • После того, как вы обжарите наггетсы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир убрать. Подавать их с любимым соусом! Расскажу вам, как приготовить соус «Барбекю». Лук репчатый – 40 гр, томатная паста — 200 гр, соус Ворчестер – 40 гр, молотый имбирь – 5 гр, горчица – 30 гр, чеснок – 1-2 зубчика, растительное масло, соль, перец черный молотый – по вкусу.
  • Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соус Ворчестер, горчицу, сухой молотый имбирь и мелко рубленный чеснок, размешайте ингредиенты. Варите соус на медленном огне в течение 10-12 минут до нужной консистенции, добавьте соль и черный перец по вкусу. Готово!

Пицца на лаваше в духовке.

Отличный вариант простой и вкусной закуски! Почему я люблю этот рецепт, потому что, не нужно заморачиваться с тестом. С начинкой можно экспериментировать!

Вкусные закуски

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — тонкого лаваша
  2. 4 (четыре) ст. ложки — кетчупа и майонеза
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  4. 100 (сто) гр — колбасы
  5. 1 (одна) шт — помидоров
  6. 1 (один) пучок — зеленого лука

Рецепт приготовления:

  • Положите лаваш на чистый и сухой противень или форму для запекания. Смажьте двумя столовыми ложками майонеза. Сверху положите второй лаваш и смажьте майонезом. Основа для пиццы готова
  • Лук и колбасу нарежьте полукольцами
  • И разложите равномерно
  • Далее слой зелени, помидоров, можно и зеленый лук
  • Распределите тертый сыр по всей поверхности пиццы. Прогрейте духовку до 200 градусов и поставьте пиццу на 15 минут
  • Вкусная закуска на стол готова! Можно добавить в начинку грибы, консервированную кукурузу, или же ветчину. Можно вареную курицу.

Летний овощной рулет из кабачков.

Кабачковый рулет сочетается практически с любыми начинками, с ними можно экспериментировать бесконечно, каждый раз получая новый и интересный вкус. Сам корж для рулета выпекается в духовке, блюдо в целом получается легкое, сытное и вкусное! Такую вкусную закуску можно подать и на праздничный стол!

Вкусные закуски

Необходимы следующие ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — цукини
  2. 1 (один) стакан — муки
  3. 3 (три) шт — яиц
  4. 1 (одна) ч. ложка  -разрыхлителя
  5. 2 (две) шт — моркови
  6. 1 (одна) шт — сладкого болгарского перца
  7. 1 (одна) шт — помидор
  8. 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
  9. 100 (сто) гр — творога
  10. зелень по вкусу
  11. соль по вкусу
  12. растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Кабачки прямо с кожурой натрите на крупной терке, хорошо отожмите и переложите в глубокую посуду
  • Добавьте натертую крупно луковицу, муку, разрыхлитель, соль по вкусу, укроп и яичные желтки. Перемешайте
  • Добавьте отдельно взбитые с щепоткой соли белки
  • Аккуратно перемешайте все и вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
  • Готовое тесто переложите бумагой вниз на мокрое полотенце и дайте остыть, а тем временем приготовьте начинку. Для этого нужно нарезать произвольно лук, морковь, перец и помидоры
  • Овощи обжарьте до готового состояния и в конце добавьте соль
  • Дайте начинке остыть. После чего добавьте тертый  сыр, измельченный укроп или любую другую свежую зелень, творог. Перемешайте
  • Переверните остывшее тесто  вверх бумагой и снимите ее. Выложите сверху овощную начинку, равномерно распределив
  • Сверните рулет. После чего, разрежьте рулет на порционные кусочки. Подавайте к столу. Это блюдо хорошо как в холодном, так и в горячем виде. Простая и вкусная закуска. Из доступных ингредиентов. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Вкусные закуски: Соус — дип из запеченных баклажан.

Эта простая и вкусная закуска отлично подойдет к мясу, картофелю, матнакашу. Небольшой секрет: дайте блюду настояться пару часов, и оно станет еще вкуснее и ароматнее.

Вкусные закуски

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 500 (пятьсот) гр — баклажан
  2. 1 (одна) шт — лука
  3. 1 (одна) шт — базилика
  4. 400 (четыреста) гр — помидоров
  5. 3 (три) ст. ложки — растительного масла
  6. 1 (один) пучок — петрушки
  7. соль по вкусу
  8. душистый молотый перец по вкусу
  9. 2 (две) ст. ложки — лимонного сока

Рецепт приготовления:

  • Помидоры и баклажаны нарежьте крупными кусочками, посолите, полейте растительным маслом. Поверх помидоров разложите листики базилика
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на сорок минут
  • После чего, с запеченных овощей, снимите кожицу. Измельчите лук и петрушку. Добавьте лимонный сок, соль, перец, масло и при помощи блендера измельчите все до однородной массы
  • Этот соус можно храните в холодильнике не более трех дней! Намазать на хлеб, и есть со сладким чаем! Невероятно вкусное лакомство! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Фаршированная сельдь.

Невероятно простая и вкусная закуска! Блюдо получается очень вкусным и сытным! Начинки можно использовать самые различные! В данном рецепте нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов. Чтобы начинка и рыба хорошо держали форму, я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином.

Вкусные закуски

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 1 (одна) шт — малосольной сельди
  2. 1 (одна) шт — вареной моркови
  3. 1 (одна) шт — вареного яйца
  4. 2 (две) ст. ложки — консервированного горошка
  5. 1 (одна) ст. ложка — маринованных каперсов
  6. 1 (одна) ч. ложка — дижонской горчицы
  7. 1 (одна) ч. ложка — быстрорастворимого желатина
  8. 40 (сорок) мл — воды
  9. 2 (две) ст. ложки — майонеза
  10. соль по вкусу
  11. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Подготовьте селедочное филе: снимите его с хребта, удалите кожу, косточки
  • Отварите яйцо и морковь, очистите их, порубите мелко кубиками
  • Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился
  • Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином.  Остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу
  • Соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу. Перемешайте хорошо. Это получится наша начинка
  • На дно филе выложите начинку
  • Накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной. Чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холодильник, часа на два до подачи вкусной закуски на стол! Затем нарежьте порционными кусочками и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Будьте здоровы.

Говядина, маринованная в водке.

Отличная, наивкуснейшая закуска! Эта нарезка украсит ваш праздничный стол! Представлю, вам, рецепт приготовления простой и вкусной закуски! Блюдо выглядит богатым, изысканным! Отлично подойдет к бутылочке хорошего вина. И пусть вас не смущает, как мясо, которое мариновалось в водке, может подойти к вину? Дело в том, что водка и вовсе не чувствуется в мясе! Ни запаха, ни аромата — ничего!

Вкусные закуски

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 1 (один) кг — говядины
  2. 100 (сто) гр — соли
  3. 250 (двести пятьдесят) мл — водки
  4. 50 (пятьдесят) гр — сахара
  5. 1 (одна) ст. ложка — черного молотого перца
  6. 3 (три) ст. ложки — подсолнечного масла

Рецепт приготовления:

  • Возьмите пакет для замораживания продуктов, вставьте его в посуду, в которой будете мариновать мясо. В пакет положите сахар, соль и перец горошком
  • После чего добавьте водку и подсолнечное масло. Все перемешайте
  • Мясо уложите в пакет и хорошо его завяжите. Уберите в холодильник на три дня. В течение трех дней, мясо периодически надо переворачивать, пакет встряхивать, чтобы маринад просочился равномерно
  • По истечении трех дней мясо достаньте из маринада. НЕ промывайте его
  • Промокните бумажным полотенцем
  • Мясо нарежьте тонкими ломтиками
  • И можно употреблять. Вкуса или аромата водки вы вообще не почувствуете. Его можно хранить в холодильнике, просто в контейнере. С каждым днем оно будет темнее и суше, это нормально. Ешьте спокойно. Для любителей поострее, можно посыпать черным молотым перцем. Очень вкусная закуска на стол. Будьте здоровы!

«Мужская» закуска.

Сытная, вкусная, мясная с сыром закуска! Простая и вкусная закуска отлично подойдет для праздничного стола!

Почему мужская, потому что в ней есть все, что делает закусочку сытной, вкусной, и полезной! Выглядит очень празднично и аппетитно! Поэтому обязательно приготовьте, и вам точно понравится!

Вкусные закуски

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — мясного фарша
  2. 1 (одна) шт — куриного яйца
  3. 6 (шесть) ломтиков — хлеба
  4. 300 (триста) гр — цветной капусты
  5. соль по вкусу
  6. 20 (двадцать) гр — сливочного масла
  7. 1 (одна) шт — плавленого сыра
  8. свежемолотый перец

Рецепт приготовления:

  • Возьмите хлеб и вырежьте кружочки диаметром для формочек для кексов
  • Форму смажьте сливочным маслом и на дно выложите хлеб
  • Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Разделите его на равные части, сформируйте котлеты и выложите на хлеб в формочках
  • Капусту цветную разделите на соцветия и положите на фарш
  • Сырок и яйца разомните вилкой. Выложите эту массу на капусту и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут
  • Подавать эту простую и вкусную закуску можно с овощами, картофелем, рисом. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Соленая красная рыба.

Что может быть вкуснее соленой красной рыбы? Если все правильно сделать, рыба получится божественной. И она станет настоящей «королевой» вашего застолья! Рецепт отличный, среди множества других. Рекомендую именно его!

Вкусные закуски

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. красная рыба весом в 4 кг
  2. 5 (пять) ст. ложек — красной рыбы
  3. 10 (десять) ст. ложек — соли крупной
  4. 1 (одна) ст. ложка — перца
  5. 3 (три) шт — лаврового листа
  6. 1 (одна) шт — лимона

Рецепт приготовления:

  • Острым ножом сделайте глубокий разрез по позвоночнику.  Отрежьте верхнюю филейную часть рыбы вместе с ребрами
  • После чего, ножом, подденьте позвоночник и срежьте нижнюю часть филе
  • Хребет, хвост, обрезки в суп
  • Пленку срежьте с брюха
  • Очистите филе от костей
  • Смешайте соль, сахар, перец, измельченный лавровый лист
  • Возьмите посуду для засолки. На дно высыпьте небольшой слой смеси специй. Выложите одну часть филе шкуркой вниз. Сверху натрите смесью специй филейную часть
  • Далее выложите слой ломтиков лимона
  • Второй кусок филе внутри хорошо натрите смесью специй, и накройте лимоны и покройте сверху оставшейся частью смеси перцев
  • Отправьте рыбу солиться на двое суток в холодильник. По истечении этого времени, промойте рыбу в холодной воде. Замочите ее на 15 минут
  • Выложите кусок филе на ровную поверхность, сделайте косой надрез и, максимально прижмите лезвие ножа к шкуре рыбы, отделите филе от шкуры
  • Рыба готова к употреблению! На здоровье! Вот такая вкусная закуска на стол у нас получается! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
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