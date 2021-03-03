К закускам можно отнести и тарталетки, и бутерброды, и рулеты, паштеты. А если закуски подать оригинально оформленными, то простую и вкусную закуску, можно превратить в праздничную!

Вкусные закуски: Крабовые палочки в кляре.

Крабовые палочки в кляре — простая и вкусная закуска. Готовится очень быстро. Отличный вариант закуски для праздничного стола!

Подготовим необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — крабовых палочек 1 (одна) шт — яиц 4 (четыре) ст. ложки — муки 50 (пятьдесят) мл — пива светлого половина лимона соль по вкусу перец по вкусу 20 (двадцать) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Крабовые палочки положите в посуду, посолите, поперчите, сбрызните соком половины лимона и оставьте на 15 минут

Яйца взбейте до пены

Добавьте к яйцам пиво

Затем всыпьте муку и перемешайте до однородной массы. Наш кляр готов

Крабовые палочки обмакните в получившийся кляр и обжаривайте в разогретом растительном масле

Обжаривайте с двух сторон до золотистости цвета кляра

Подача крабовых палочек — это находка для ваших фантазий. Подавать их можно и горячими, и холодными, и с соусом, и без! Вкусная закуска на стол готова! На здоровье!

Наггетсы как в Макдональдс.

Приготовить вкусную закуску на стол совсем не сложно!

Сегодня, готовим наггетсы, как во всеми любимом Макдональдсе. Отличный вариант закуски для вечеринки, или детского праздника!

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — куриного филе 3 (три) ст. ложки — лимонного сока 5 (пять) зубчиков — чеснока 1 (одна) шт — яиц 5 (пять) ст. ложек — растительного масла соль по вкусу черный молотый перец по вкусу половина стакана — панировочных сухарей

Рецепт приготовления:

Куриное филе тщательно промойте и нарежьте на средние кусочки

Засыпьте кусочки курицы солью, выдавите к ним чеснок и все тщательно перемешайте

В отдельной посуде взбейте яйцо и 4 столовых ложек воды

В другую посуду насыпьте панировочные сухари. Обмакните курицу сначала в яйцо, затем в сухари панировочные

Налейте растительное масло на сковороду. Разогрейте. Выложите наши наггетсы и обжарьте с обеих сторон до появления золотистой корочки

После того, как вы обжарите наггетсы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир убрать. Подавать их с любимым соусом! Расскажу вам, как приготовить соус «Барбекю». Лук репчатый – 40 гр, томатная паста — 200 гр, соус Ворчестер – 40 гр, молотый имбирь – 5 гр, горчица – 30 гр, чеснок – 1-2 зубчика, растительное масло, соль, перец черный молотый – по вкусу.

Мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, соус Ворчестер, горчицу, сухой молотый имбирь и мелко рубленный чеснок, размешайте ингредиенты. Варите соус на медленном огне в течение 10-12 минут до нужной консистенции, добавьте соль и черный перец по вкусу. Готово!

Пицца на лаваше в духовке.

Отличный вариант простой и вкусной закуски! Почему я люблю этот рецепт, потому что, не нужно заморачиваться с тестом. С начинкой можно экспериментировать!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт — тонкого лаваша 4 (четыре) ст. ложки — кетчупа и майонеза 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 100 (сто) гр — колбасы 1 (одна) шт — помидоров 1 (один) пучок — зеленого лука

Рецепт приготовления:

Положите лаваш на чистый и сухой противень или форму для запекания. Смажьте двумя столовыми ложками майонеза. Сверху положите второй лаваш и смажьте майонезом. Основа для пиццы готова

Лук и колбасу нарежьте полукольцами

И разложите равномерно

Далее слой зелени, помидоров, можно и зеленый лук

Распределите тертый сыр по всей поверхности пиццы. Прогрейте духовку до 200 градусов и поставьте пиццу на 15 минут

Вкусная закуска на стол готова! Можно добавить в начинку грибы, консервированную кукурузу, или же ветчину. Можно вареную курицу.

Летний овощной рулет из кабачков.

Кабачковый рулет сочетается практически с любыми начинками, с ними можно экспериментировать бесконечно, каждый раз получая новый и интересный вкус. Сам корж для рулета выпекается в духовке, блюдо в целом получается легкое, сытное и вкусное! Такую вкусную закуску можно подать и на праздничный стол!

Необходимы следующие ингредиенты:

2 (две) шт — цукини 1 (один) стакан — муки 3 (три) шт — яиц 1 (одна) ч. ложка -разрыхлителя 2 (две) шт — моркови 1 (одна) шт — сладкого болгарского перца 1 (одна) шт — помидор 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра 100 (сто) гр — творога зелень по вкусу соль по вкусу растительное масло по вкусу

Рецепт приготовления:

Кабачки прямо с кожурой натрите на крупной терке, хорошо отожмите и переложите в глубокую посуду

Добавьте натертую крупно луковицу, муку, разрыхлитель, соль по вкусу, укроп и яичные желтки. Перемешайте

Добавьте отдельно взбитые с щепоткой соли белки

Аккуратно перемешайте все и вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Готовое тесто переложите бумагой вниз на мокрое полотенце и дайте остыть, а тем временем приготовьте начинку. Для этого нужно нарезать произвольно лук, морковь, перец и помидоры

Овощи обжарьте до готового состояния и в конце добавьте соль

Дайте начинке остыть. После чего добавьте тертый сыр, измельченный укроп или любую другую свежую зелень, творог. Перемешайте

Переверните остывшее тесто вверх бумагой и снимите ее. Выложите сверху овощную начинку, равномерно распределив

Сверните рулет. После чего, разрежьте рулет на порционные кусочки. Подавайте к столу. Это блюдо хорошо как в холодном, так и в горячем виде. Простая и вкусная закуска. Из доступных ингредиентов. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Вкусные закуски: Соус — дип из запеченных баклажан.

Эта простая и вкусная закуска отлично подойдет к мясу, картофелю, матнакашу. Небольшой секрет: дайте блюду настояться пару часов, и оно станет еще вкуснее и ароматнее.

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — баклажан 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — базилика 400 (четыреста) гр — помидоров 3 (три) ст. ложки — растительного масла 1 (один) пучок — петрушки соль по вкусу душистый молотый перец по вкусу 2 (две) ст. ложки — лимонного сока

Рецепт приготовления:

Помидоры и баклажаны нарежьте крупными кусочками, посолите, полейте растительным маслом. Поверх помидоров разложите листики базилика

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на сорок минут

После чего, с запеченных овощей, снимите кожицу. Измельчите лук и петрушку. Добавьте лимонный сок, соль, перец, масло и при помощи блендера измельчите все до однородной массы

Этот соус можно храните в холодильнике не более трех дней! Намазать на хлеб, и есть со сладким чаем! Невероятно вкусное лакомство! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Фаршированная сельдь.

Невероятно простая и вкусная закуска! Блюдо получается очень вкусным и сытным! Начинки можно использовать самые различные! В данном рецепте нежная начинка из моркови и яйца, с добавлением горошка и пикантными нотками каперсов. Чтобы начинка и рыба хорошо держали форму, я добавляю желатин в майонез и рыбку пропитываю желатином.

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — малосольной сельди 1 (одна) шт — вареной моркови 1 (одна) шт — вареного яйца 2 (две) ст. ложки — консервированного горошка 1 (одна) ст. ложка — маринованных каперсов 1 (одна) ч. ложка — дижонской горчицы 1 (одна) ч. ложка — быстрорастворимого желатина 40 (сорок) мл — воды 2 (две) ст. ложки — майонеза соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовьте селедочное филе: снимите его с хребта, удалите кожу, косточки

Отварите яйцо и морковь, очистите их, порубите мелко кубиками

Желатин залейте горячей водой, размешайте хорошо, чтобы он полностью растворился

Филе селедочное положите на пленку пищевую, смажьте хорошо желатином. Остальной желатин соедините с майонезом и перемешайте. Посолите и поперчите по вкусу

Соедините яйцо, морковь, горошек, каперсы, горчицу, майонез с желатином, соль или перец по вкусу. Перемешайте хорошо. Это получится наша начинка

На дно филе выложите начинку

Накройте вторым филе. Помните, что накрывать лучше толстой стороной спинки к тонкой реберной стороне, также хвостовая часть к головной. Чтобы рулет получился одинаковым с двух сторон. Плотно обмотайте пленкой и уберите в холодильник, часа на два до подачи вкусной закуски на стол! Затем нарежьте порционными кусочками и украсьте зеленью. Приятного аппетита! Будьте здоровы.

Говядина, маринованная в водке.

Отличная, наивкуснейшая закуска! Эта нарезка украсит ваш праздничный стол! Представлю, вам, рецепт приготовления простой и вкусной закуски! Блюдо выглядит богатым, изысканным! Отлично подойдет к бутылочке хорошего вина. И пусть вас не смущает, как мясо, которое мариновалось в водке, может подойти к вину? Дело в том, что водка и вовсе не чувствуется в мясе! Ни запаха, ни аромата — ничего!

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — говядины 100 (сто) гр — соли 250 (двести пятьдесят) мл — водки 50 (пятьдесят) гр — сахара 1 (одна) ст. ложка — черного молотого перца 3 (три) ст. ложки — подсолнечного масла

Рецепт приготовления:

Возьмите пакет для замораживания продуктов, вставьте его в посуду, в которой будете мариновать мясо. В пакет положите сахар, соль и перец горошком

После чего добавьте водку и подсолнечное масло. Все перемешайте

Мясо уложите в пакет и хорошо его завяжите. Уберите в холодильник на три дня. В течение трех дней, мясо периодически надо переворачивать, пакет встряхивать, чтобы маринад просочился равномерно

По истечении трех дней мясо достаньте из маринада. НЕ промывайте его

Промокните бумажным полотенцем

Мясо нарежьте тонкими ломтиками

И можно употреблять. Вкуса или аромата водки вы вообще не почувствуете. Его можно хранить в холодильнике, просто в контейнере. С каждым днем оно будет темнее и суше, это нормально. Ешьте спокойно. Для любителей поострее, можно посыпать черным молотым перцем. Очень вкусная закуска на стол. Будьте здоровы!

«Мужская» закуска.

Сытная, вкусная, мясная с сыром закуска! Простая и вкусная закуска отлично подойдет для праздничного стола!

Почему мужская, потому что в ней есть все, что делает закусочку сытной, вкусной, и полезной! Выглядит очень празднично и аппетитно! Поэтому обязательно приготовьте, и вам точно понравится!

Подготовим следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — мясного фарша 1 (одна) шт — куриного яйца 6 (шесть) ломтиков — хлеба 300 (триста) гр — цветной капусты соль по вкусу 20 (двадцать) гр — сливочного масла 1 (одна) шт — плавленого сыра свежемолотый перец

Рецепт приготовления:

Возьмите хлеб и вырежьте кружочки диаметром для формочек для кексов

Форму смажьте сливочным маслом и на дно выложите хлеб

Фарш нужно посолить и поперчить по вкусу. Разделите его на равные части, сформируйте котлеты и выложите на хлеб в формочках

Капусту цветную разделите на соцветия и положите на фарш

Сырок и яйца разомните вилкой. Выложите эту массу на капусту и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут

Подавать эту простую и вкусную закуску можно с овощами, картофелем, рисом. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Соленая красная рыба.

Что может быть вкуснее соленой красной рыбы? Если все правильно сделать, рыба получится божественной. И она станет настоящей «королевой» вашего застолья! Рецепт отличный, среди множества других. Рекомендую именно его!

Подготовим следующие ингредиенты:

красная рыба весом в 4 кг 5 (пять) ст. ложек — красной рыбы 10 (десять) ст. ложек — соли крупной 1 (одна) ст. ложка — перца 3 (три) шт — лаврового листа 1 (одна) шт — лимона

Рецепт приготовления: