 «Не Итальянско блюдо»: Запеканка с баклажанами и фаршем с соусом «Бешамель»

Не типичное блюдо для нашего стола!
Ингредиенты:
— 500 г баклажанов (или кабачков)
— 500 г фарша (любого, по вкусу)
— 500 г помидоров
— 200 г лука
— 200 г сыра
— растительное масло
— соль
— перец
— зелень по вкусу
соус:
— 250 мл молока
— 30 г сливочного масла
— 30 г муки
Приготовление:
Баклажаны нарезать кубиками. Посолить, оставить на 30 минут. Затем промыть в холодной воде. Лук мелко нарезать.
Зелень мелко покрошить. С помидоров снять шкурку.
Измельчить в блендере или натереть на терке.
На растительном масле обжарить лук.
Добавить фарш, посолить, поперчить, жарить 10-15 минут.
На растительном масле обжарить баклажаны, посолить, поперчить. Добавить помидоры, тушить около 5 минут.
Добавить зелень, перемешать, убрать с огня.
Готовим соус. Масло растопить. Добавить муку, слегка обжарить. Добавить молоко, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Как только соус начнет густеть, убрать с огня.
Сыр натереть на мелкой терке.
В формочки для запекания выложить фарш.
Добавить соус (желательно, чтобы соус пропитал фарш).
Выложить баклажаны.
Посыпать сыром.
Поставить в духовку.
Запекать при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.
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