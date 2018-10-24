 «Не Итальянско блюдо»: Запеканка с баклажанами и фаршем с соусом «Бешамель»

Не типичное блюдо для нашего стола!

Ингредиенты:

— 500 г баклажанов (или кабачков)

— 500 г фарша (любого, по вкусу)

— 500 г помидоров

— 200 г лука

— 200 г сыра

— растительное масло

— соль

— перец

— зелень по вкусу

соус:

— 250 мл молока

— 30 г сливочного масла

— 30 г муки

Приготовление:

Баклажаны нарезать кубиками. Посолить, оставить на 30 минут. Затем промыть в холодной воде. Лук мелко нарезать.

Зелень мелко покрошить. С помидоров снять шкурку.

Измельчить в блендере или натереть на терке.

На растительном масле обжарить лук.

Добавить фарш, посолить, поперчить, жарить 10-15 минут.

На растительном масле обжарить баклажаны, посолить, поперчить. Добавить помидоры, тушить около 5 минут.

Добавить зелень, перемешать, убрать с огня.

Готовим соус. Масло растопить. Добавить муку, слегка обжарить. Добавить молоко, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Как только соус начнет густеть, убрать с огня.

Сыр натереть на мелкой терке.

В формочки для запекания выложить фарш.

Добавить соус (желательно, чтобы соус пропитал фарш).

Выложить баклажаны.

Посыпать сыром.

Поставить в духовку.

Запекать при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.