Завтрак из яиц: вкусный чудо за 10 минут – добавки просят все

Завтрак из яиц! Утром буквально за 10 минут приготовьте эффективный и очень вкусный завтрак из яиц. Готовится он из очень простых ингредиентов, а главное – быстро. Так что всем, кто по утрам очень торопится настоятельно рекомендуем.
Завтрак из яиц: ингредиенты
- два больших яйца
- пятнадцать граммов перца
- пятнадцать граммов сыра
- небольшой пучок зеленого лука
- несколько веточек укропа и петрушки
- шпинат
- щепотка соли
- совсем немного красной паприки
Завтрак из яиц: как приготовить
- Для начала сразу же надо включить духовку и оставить ее разогреваться до двухсот тридцати градусов.
- Оба яйца достать из холодильника, разбить и отделить белки от желтков. Яйца должны быть обязательно холодные.
- Белки переложить в глубокую посуду, а каждый из желтков – по отдельным чашкам.
- Перец помыть, отрезать пятнадцатиграммовый кусочек и нарезать на маленькие кубики.
- Зелень тоже помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
- К белкам добавить щепотку соли и хорошо их взбить миксером на высоких оборотах. Взбивать до получения воздушной пышной массы.
- Через пару минут в хорошо взбитые белки добавить перец, измельченную зелень и аккуратно перемешать силиконовой лопаточкой в одну сторону.
- Белковую массу разделить пополам и выложить на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Разровнять белковые горки и сделать в них углубления.
- Отправить их в духовку, разогретую до двухсот тридцати градусов примерно минуты на три.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Посыпать в углубления горок сыр.
- Затем в каждое углубление отправить по желтку и закрепить их тертым сыром.
- Поперчить, присыпать небольшим количеством сладкой паприки.
- Отправить противень снова в духовку еще на три минуты.
Вот такой эффектный, потрясающе вкусный и легкий завтрак из яиц мы приготовили. Главное, что такой завтрак можно приготовить буквально за 10 минут.
Положите его на тарелочку и подайте на стол. Великолепный завтрак — обязательно попробуйте!
Завтрак из яиц: готов
Приятного аппетита!
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