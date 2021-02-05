Завтрак из яиц: вкусный чудо за 10 минут – добавки просят все

Завтрак из яиц! Утром буквально за 10 минут приготовьте эффективный и очень вкусный завтрак из яиц. Готовится он из очень простых ингредиентов, а главное – быстро. Так что всем, кто по утрам очень торопится настоятельно рекомендуем.

Завтрак из яиц: ингредиенты

два больших яйца

пятнадцать граммов перца

пятнадцать граммов сыра

небольшой пучок зеленого лука

несколько веточек укропа и петрушки

шпинат

щепотка соли

совсем немного красной паприки

Завтрак из яиц: как приготовить

Для начала сразу же надо включить духовку и оставить ее разогреваться до двухсот тридцати градусов.

Оба яйца достать из холодильника, разбить и отделить белки от желтков. Яйца должны быть обязательно холодные.

Белки переложить в глубокую посуду, а каждый из желтков – по отдельным чашкам.

Перец помыть, отрезать пятнадцатиграммовый кусочек и нарезать на маленькие кубики.

Зелень тоже помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.

К белкам добавить щепотку соли и хорошо их взбить миксером на высоких оборотах. Взбивать до получения воздушной пышной массы.

Через пару минут в хорошо взбитые белки добавить перец, измельченную зелень и аккуратно перемешать силиконовой лопаточкой в одну сторону.

Белковую массу разделить пополам и выложить на застеленный пергаментной бумагой противень.

Разровнять белковые горки и сделать в них углубления.

Отправить их в духовку, разогретую до двухсот тридцати градусов примерно минуты на три.

Сыр натереть на крупной терке.

Посыпать в углубления горок сыр.

Затем в каждое углубление отправить по желтку и закрепить их тертым сыром.

Поперчить, присыпать небольшим количеством сладкой паприки.

Отправить противень снова в духовку еще на три минуты.

Вот такой эффектный, потрясающе вкусный и легкий завтрак из яиц мы приготовили. Главное, что такой завтрак можно приготовить буквально за 10 минут.

Положите его на тарелочку и подайте на стол. Великолепный завтрак — обязательно попробуйте!

Завтрак из яиц: готов

Приятного аппетита!