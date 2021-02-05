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Завтрак из яиц: вкусный чудо за 10 минут – добавки просят все

Завтрак из яиц! Утром буквально за 10 минут приготовьте эффективный и очень вкусный завтрак из яиц. Готовится он из очень простых ингредиентов, а главное – быстро. Так что всем, кто по утрам очень торопится настоятельно рекомендуем.

Завтрак из яиц: ингредиенты

  • два больших яйца
  • пятнадцать граммов перца
  • пятнадцать граммов сыра

Завтрак из яиц

  • небольшой пучок зеленого лука
  • несколько веточек укропа и петрушки
  • шпинат
  • щепотка соли
  • совсем немного красной паприки

Завтрак из яиц: как приготовить

Завтрак из яиц: вкусный чудо за 10 минут – добавки просят все

  • Для начала сразу же надо включить духовку и оставить ее разогреваться до двухсот тридцати градусов.
  • Оба яйца достать из холодильника, разбить и отделить белки от желтков. Яйца должны быть обязательно холодные.
  • Белки переложить в глубокую посуду, а каждый из желтков – по отдельным чашкам.
  • Перец помыть, отрезать пятнадцатиграммовый кусочек и нарезать на маленькие кубики.
  • Зелень тоже помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
  • К белкам добавить щепотку соли и хорошо их взбить миксером на высоких оборотах. Взбивать до получения воздушной пышной массы.
  • Через пару минут в хорошо взбитые белки добавить перец, измельченную зелень и аккуратно перемешать силиконовой лопаточкой в одну сторону.
  • Белковую массу разделить пополам и выложить на застеленный пергаментной бумагой противень.
  • Разровнять белковые горки и сделать в них углубления.
  • Отправить их в духовку, разогретую до двухсот тридцати градусов примерно минуты на три.
  • Сыр натереть на крупной терке.
  • Посыпать в углубления горок сыр.
  • Затем в каждое углубление отправить по желтку и закрепить их тертым сыром.

Завтрак из яиц: вкусный чудо за 10 минут – добавки просят все

  • Поперчить, присыпать небольшим количеством сладкой паприки.
  • Отправить противень снова в духовку еще на три минуты.

Вот такой эффектный, потрясающе вкусный и легкий завтрак из яиц мы приготовили. Главное, что такой завтрак можно приготовить буквально за 10 минут.

Положите его на тарелочку и подайте на стол. Великолепный завтрак — обязательно попробуйте!

Завтрак из яиц: готов

Приятного аппетита!

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