Когда у меня есть баночка консервированной фасоли, я обязательно готовлю такую закуску

Консервированная фасоль сама по себе очень вкусное блюдо, а если ее еще и соединить с простыми ингредиентами, грецкими орехами, чесноком, то получается просто изумительная закуска, которая прекрасно подходит и для обычного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фасоль консервированная или отварная, 450 – 500 г;

фасолевый отвар,50 – 70 г;

орехи грецкие, 80 г;

лук, 2 шт;

чеснок, — 2 зубчика;

масло растительное, соль, перец, специи, паприка;

кориандр,1 ч.л;

горчица в зернах, 1 – 2 ч.л;

зелень;

сок лимонный.

Процесс приготовления

Обжариваем на небольшом количестве растительного масла мелко резаный лук до полупрозрачности.

Добавляю соль, специи по вкусу, перец и измельченные блендером или скалкой грецкие орехи.

Перемешиваем массу и жарим ее в течение 2 минут на слабом огне.

Зелень по вкусу и чеснок мелко рубим и добавляем к луку и орехам, перемешиваем и снимаем с плиты.

Фасоль с отваром солим по вкусу и перебиваем до однородности погружным блендером или по старинке, просто толкушкой для картофеля.

Смешиваем фасолевое пюре с луковой массой, добавляем лимонный сок, горчицу.

Хорошо вымешиваем и выкладываем в емкость с крышкой, остужаем и ставим в холодильник.

Так она должна храниться.

Можно сразу намазывать на хлеб и подавать к столу, можно использовать как начинку для пирожков.