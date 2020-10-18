Когда у меня есть баночка консервированной фасоли, я обязательно готовлю такую закуску

Консервированная фасоль сама по себе очень вкусное блюдо, а если ее еще и соединить с простыми ингредиентами, грецкими орехами, чесноком, то получается просто изумительная закуска, которая прекрасно подходит и для обычного ужина, и для праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фасоль консервированная или отварная, 450 – 500 г;
- фасолевый отвар,50 – 70 г;
- орехи грецкие, 80 г;
- лук, 2 шт;
- чеснок, — 2 зубчика;
- масло растительное, соль, перец, специи, паприка;
- кориандр,1 ч.л;
- горчица в зернах, 1 – 2 ч.л;
- зелень;
- сок лимонный.
Процесс приготовления
Обжариваем на небольшом количестве растительного масла мелко резаный лук до полупрозрачности.
Добавляю соль, специи по вкусу, перец и измельченные блендером или скалкой грецкие орехи.
Перемешиваем массу и жарим ее в течение 2 минут на слабом огне.
Зелень по вкусу и чеснок мелко рубим и добавляем к луку и орехам, перемешиваем и снимаем с плиты.
Фасоль с отваром солим по вкусу и перебиваем до однородности погружным блендером или по старинке, просто толкушкой для картофеля.
Смешиваем фасолевое пюре с луковой массой, добавляем лимонный сок, горчицу.
Хорошо вымешиваем и выкладываем в емкость с крышкой, остужаем и ставим в холодильник.Так она должна храниться.
Можно сразу намазывать на хлеб и подавать к столу, можно использовать как начинку для пирожков.
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