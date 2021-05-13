Базиликовое масло. Ароматная приправа к салатам и тостам

Базиликовое масло можно добавлять в салаты и различные соусы.
Базиликовое масло: ингредиенты
- Вода – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Оливковое масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Чеснок – 2 д. (две дольки)
- Свежий базилик – 10 г. (десять грамм)
- Молотая паприка – 1/8 ч. л. (одна восьмая чайной ложки)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Тщательно промойте базилик и отрежьте стебельки.
- Базилик соедините с чесноком. Добавьте молотой паприки с солью и воды.
- Микс основательно перебейте блендером, Массу Смешайте 5 минут.
- После соединения продуктов, влейте осторожно оливковое масло. Продолжайте перемешивание до получения однородной массы..
Базиликовое масло готово к употреблению.
Готовьте на здоровье!
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