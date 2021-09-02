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Помидоры по-армянски: даже заливка съедается. Маринованные помидоры на зиму

Этот рецепт в нашей семье стал одним из самых любимых. Сегодня хочу поделиться с вами, сделаете и не пожалеете – помидоры ароматные, пикантные, сладко-кислые, такие, как маринуются в бочках.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры разноцветные, 1.700 кг;
  • лук и морковь, сладкий и острый перец по 1 шт;
  • чеснок, 1 головка;
  • укроп, базилик, петрушка;
  • лавровый лист, 3 шт;
  • перец горошком по 15 шт в банку;
  • соль, 1 ст.л;
  • сахар, 2 ст.л;
  • уксус 9 %, 50 мл.

Процесс приготовления

Томаты берите красные и желтые, среднего размера, плотные, не перезревшие.

Томаты режем на 2 части.

Чеснок, морковь, острый и сладкий перец, зелень измельчаем при помощи блендера.

Лук режем тонкими полукольцами.

Укладываем томаты в стерилизованные банки, перекладывая луком.

Добавляем специи.

Заливаем кипятком и накрываем крышками, оставляем на 20 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, измельченные овощи, доводим до кипения.

Вливаем уксус и варим еще пару минут.

Разливаем маринад в банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем банки.

Храним в подвале или в кладовке.

Помидоры по-армянски: даже заливка съедается. Маринованные помидоры на зиму

Такие томаты будут очень вкусными и ароматными, закуска получается просто роскошная, подаю даже на праздничный стол.

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