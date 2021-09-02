Помидоры по-армянски: даже заливка съедается. Маринованные помидоры на зиму

Этот рецепт в нашей семье стал одним из самых любимых. Сегодня хочу поделиться с вами, сделаете и не пожалеете – помидоры ароматные, пикантные, сладко-кислые, такие, как маринуются в бочках.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры разноцветные, 1.700 кг;
- лук и морковь, сладкий и острый перец по 1 шт;
- чеснок, 1 головка;
- укроп, базилик, петрушка;
- лавровый лист, 3 шт;
- перец горошком по 15 шт в банку;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 2 ст.л;
- уксус 9 %, 50 мл.
Процесс приготовления
Томаты берите красные и желтые, среднего размера, плотные, не перезревшие.
Томаты режем на 2 части.
Чеснок, морковь, острый и сладкий перец, зелень измельчаем при помощи блендера.
Лук режем тонкими полукольцами.
Укладываем томаты в стерилизованные банки, перекладывая луком.
Добавляем специи.
Заливаем кипятком и накрываем крышками, оставляем на 20 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар, измельченные овощи, доводим до кипения.
Вливаем уксус и варим еще пару минут.
Разливаем маринад в банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем банки.
Храним в подвале или в кладовке.
Такие томаты будут очень вкусными и ароматными, закуска получается просто роскошная, подаю даже на праздничный стол.
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