Зелёное масло с чесноком и плавленым сыром. Отличная намазка на любимые бутерброды

Зелёное масло с чесноком и плавленым сыром можно легко намазать на хлеб с удовольствием угощать родных на завтрак.
Зелёное масло с чесноком и плавленым сыром: ингредиенты
- Масло — 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Сыр плавленый жидкий — 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — половина головки
- Укроп или петрушка — один пучок
Способ приготовления:
- Помойте и обсушите зелень, порвите на куски.
- Чеснок выдавить.
- Все ингредиенты взбить в блендере.
- Отправить в холодильник и через один час после приготовления можно употреблять.
Зелёное масло с чесноком и плавленым сыром подойдёт на завтрак.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии